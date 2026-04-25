Kylie Jenner khoe bộ sưu tập túi Hermès hàng triệu USD

Kylie Jenner bên tủ đồ hàng hiệu trong biệt thự riêng.

Chia sẻ loạt ảnh gợi cảm trên Instagram tuần này, cô út nhà Kardashian-Jenner cũng hé lộ phòng trưng bày hàng chục chiếc túi xách xa xỉ đủ kiểu dáng, màu sắc và kích cỡ. Kylie Jenner chú thích: "Con gái thì không được vui sao!".

Trong bức ảnh đầu tiên, cô khoe dáng trên sofa bên một chiếc Hermès Birkin da cá sấu màu đen, ton sur ton với trang phục và đôi giày cao gót của Christian Louboutin.

Bà mẹ hai con tạo dáng bên Hermès Birkin.

Ở các bức hình khác, Jenner tiếp tục khoe bộ sưu tập ít nhất 50 chiếc túi với sắc màu rực rỡ như cầu vồng. Nổi bật trong đó là chiếc Hermès Kelly màu hồng cỡ nhỏ - món quà Giáng sinh chị gái Kourtney Kardashian tặng cô từ nhiều năm trước. Jenner từng chia sẻ trong video "tour" tủ túi xách năm 2018 rằng chiếc túi này sau này sẽ thuộc về con gái cô, Stormi Webster. Hiện một chiếc tương tự đang được rao bán trên The RealReal với giá 27.000 USD.

Kylie Jenner khoe ít nhất 50 chiếc túi Hermès.

Cũng xuất hiện trong bộ ảnh là một chiếc Kelly bằng bạc sterling hiếm có từ thập niên 1990, từng được Kylie Jenner mang đến concert của Beyoncé năm 2023 cùng bạn trai Timothée Chalamet. Một chiếc tương tự từng được đấu giá tại Christie's năm 2016 với giá gần 56.000 USD, nhưng hiện nay giá đã tăng vọt khi một chiếc khác đang được rao bán tới 504.000 USD.

Hai chiếc túi da cá sấu Himalaya hiếm của Hermès cũng được trưng bày, trong đó có một mẫu Kelly 35 đính kim cương, từng được mệnh danh là "chiếc túi đắt nhất thế giới". Kylie cho biết đây sẽ là món đồ cô ưu tiên mang theo "nếu nhà bị cháy".

Kylie bên chiếc Himalaya Crocodile Kelly hiếm có.

Năm 2021, chiếc túi này được bán tại Christie's với giá hơn 214.000 USD, và hiện một phiên bản nhỏ hơn đang được rao bán trên The RealReal với mức gần gấp đôi, khoảng 400.000 USD.

Kylie Jenner đặc biệt yêu thích các mẫu túi hiếm, trong đó có chiếc Nata Swift "In and Out" Kelly. Với giá khoảng 30.000 USD, mẫu này thuộc nhóm có mức giá "mềm" hơn so với nhiều thiết kế khác trong bộ sưu tập của cô.

"Chúng là một khoản đầu tư tuyệt vời", Jenner từng nói về bộ sưu tập túi trong video giới thiệu tủ đồ trước đây. Trong suốt 8 năm qua, cô đã không ngừng mở rộng bộ sưu tập mang tính biểu tượng này.