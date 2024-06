Mẹo kiểm soát những cơn thèm ăn khi ăn kiêng

Với mong muốn có được thân hình thon thả, gọn gàng, ăn kiêng ngày nay đã trở thành một từ khóa quen thuộc đối với hầu hết các chị em. Trong quá trình ăn kiêng, khi phải kiểm soát lượng calo nạp vào cũng như có sự hạn chế nhất định đối với một số thực phẩm kém lành mạnh, bạn sẽ thường xuyên đối mặt với những cơn thèm ăn dù vừa kết thúc một bữa ăn tiêu chuẩn.

Thèm ăn – ăn vặt – tăng cân – ăn kiêng, vòng luẩn quẩn này cứ lặp đi lặp lại nếu bạn không biết kiểm soát chính mình.

Vậy làm cách nào để đối phó với những cơn thèm ăn xấu xí trong quá trình siết cân? Mời bạn cùng tham khảo một vài mẹo nhỏ dưới đây:

Chia nhỏ bữa ăn

Rất tốt nếu bạn có thể ăn mỗi ngày 2-3 bữa cố định trong quá trình ăn kiêng. Tuy nhiên, nếu thấy điều này quá khó khăn, chưa đủ thỏa mãn dạ dày, hãy chia các bữa ăn ra nhỏ hơn, thành 4-5 bữa thay vì chỉ 3 bữa như ban đầu. Chia nhỏ bữa ăn phải đồng nghĩa với việc chia nhỏ lượng thức ăn, đảm bảo tổng lượng calo nạp vào của 5 bữa không vượt quá so với 3 bữa. Việc chia nhỏ này giúp tránh tình trạng ăn quá no hoặc quá đói, từ đó có thể hạn chế tối đa việc thèm ăn vô tội vạ.

Ăn vặt lành mạnh

Một chút đồ ăn vặt giúp thỏa mãn cơn thèm ăn, ổn định đường huyết và giúp quá trình ăn kiêng của bạn trở nên dễ dàng hơn. Có điều, thay vì những đồ ăn vặt dồi dào calo, dễ gây thừa cân như trà sữa, bánh ngọt, bạn hãy lựa chọn các thực phẩm lành mạnh hơn như bánh quy nguyên cám, sữa chua không đường, các loại hạt sấy mộc, hoa quả ít ngọt, chocolate đen… Lưu ý, dù lành mạnh song những đồ ăn này cũng chứa lượng calo nhất định, chỉ nên ăn 1-2 miếng nhỏ khi thực sự cần thiết.

Tăng cường đạm và chất xơ

Những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng sẽ giúp bạn giảm cân an toàn, lành mạnh, mang lại một vóc dáng và cơ thể khỏe đẹp cũng như hạn chế những cơn thèm ăn vô lối. Một khi bạn ăn thiếu cả lượng lẫn chất, cơ thể sẽ có xu hướng mệt mỏi, thèm ăn nhiều hơn để lấp đầy những dưỡng chất thiếu hụt bên trong. Do đó, hãy tăng cường ăn đạm và chất xơ – những thành phần giúp no lâu hơn cũng như giúp xây dựng nên một cơ thể cân đối. Ngoài ra, đảm bảo uống đủ nước cũng là cách kiểm soát hiệu quả những cơn thèm ăn vặt.

Vận động nhiều hơn thay vì ngồi một chỗ

Nếu không do yêu cầu từ công việc, hãy hạn chế ngồi một chỗ trong quá trình ăn kiêng. Khi cơ thể ở trạng thái thư giãn, bạn có xu hướng nghĩ đến đồ ăn nhiều hơn. Vận động vừa giúp bạn quên đi cảm giác thèm ăn, vừa giúp tiêu hao một lượng calo nhất định. Không nhất thiết phải đến phòng tập, bạn chỉ cần đi bộ nhẹ nhàng trong nhà hoặc dọn dẹp phòng ốc, bàn làm việc. Một vài động tác duỗi giãn cơ thể ngay trên ghế, trên giường cũng tích cực hơn so với việc vừa ngồi xem tivi, lướt điện thoại với gói snack trong tay.

Ngủ sớm

Ngủ sớm không chỉ tốt cho sức khỏe, nó còn giúp cải thiện vóc dáng. Nguyên nhân là bởi khi ngủ sớm, cơ thể có đủ thời gian để tiêu hóa thức ăn, hạn chế sự tích tụ của chất béo, mỡ thừa. Quan trọng không kém, ngủ sớm còn giúp bạn không nghĩ đến việc ăn khuya để thỏa lấp cơn đói. Ăn khuya là nguyên nhân chính khiến tích mỡ bụng, gây áp lực cho dạ dày. Dù ban ngày bạn có ăn ít đến đâu, một bữa ăn khuya cũng không phải là điều nên làm nếu muốn duy trì vóc dáng cân đối.

