Giảm 33 kg nhờ ăn đủ, tập đúng

Lee Yoon Ji, người Hàn, từng có cân nặng lên đến 90 kg. Nhờ hành trình cải thiện vóc dáng, giảm thành công 33 kg, Yoon Ji trở nên nổi tiếng, thường xuyên đăng tải các bài viết về kiến thức dinh dưỡng, tập luyện lên trang cá nhân, có hơn 180 nghìn người theo dõi Instagram. Vóc dáng nuột nà hiện tại cũng giúp Yoon Ji thành công trong vai trò người mẫu tự do.

Kể lại hành trình giảm 33 kg, Yoon Ji cho biết mấu chốt nằm ở việc ăn đủ, tập đúng nên cô không cần nhịn đói hay kiêng khem quá hà khắc.

Yoon Ji từng 'chung sống' với thân hình mũm mĩm, thừa cân suốt nhiều năm trước khi có được vóc dáng nóng bỏng, nuột nà hiện tại.

Chế độ dinh dưỡng: Ít tinh bột, ưu tiên thực phẩm nguyên mẫu

Yoon Ji không ăn kiêng, song cô giảm lượng tinh bột nạp vào cơ thể, đặc biệt là carbohydrate tinh chế như gạo trắng và bánh mì trắng. Cô ưu tiên tiêu thụ tinh bột có chỉ số GI thấp như khoai lang, gạo lứt, giúp ổn định đường huyết, hạn chế tích mỡ. Bên cạnh đó, nhóm thực phẩm này còn giàu chất xơ, giúp no lâu, tốt cho tiêu hóa, hỗ trợ quá trình phân hủy mỡ.

"Sau khi tập luyện cường độ cao, hãy ăn đúng loại thực phẩm, nó sẽ giúp bạn đốt cháy mỡ hiệu quả hơn. Kết hợp với protein và chất béo tốt sẽ tăng cường quá trình trao đổi chất và giúp bạn không bị đói bụng, có đủ năng lượng hoạt động", Yoon Ji cho biết.

Cùng với tinh bột, Yoon Ji luôn đảm bảo thực đơn giàu chất xơ từ các loại rau củ quả tươi theo mùa. Protein chủ đến từ ức gà, trứng luộc, đậu nành...

Yoon Ji so sánh sắc vóc thuở 20 với hiện tại - khi cô ở tuổi 30.

Chế độ tập luyện: Tập trung vào bài tập thân dưới

Yoon Ji cho biết quá trình giảm 33 kg, cô thường thực hiện bài tập sumo squat, tác động nhiều vào nhóm cơ mông, đùi trước. Bài tập này giúp đùi thon gọn, mông săn chắc cũng như củng cố sức mạnh phần thân dưới. Cô cho biết ưu điểm của bài tập này là có thể thực hiện ngay tại nhà, không nhất thiết phải đến phòng tập. Khi đã thuần thục có thể kết hợp thêm với tạ ấm hoặc tận dụng các vật nặng tại nhà để nâng cao hiệu quả bài tập.

Người mẫu tự do còn áp dụng bài tập tác động vào đùi trong với dây kháng lực. Cô cho biết bài tập này góp phần không nhỏ giúp cô biến cặp đùi to đùng, thô kệch trở nên thon thả, nuột nà hơn và không bị chạm vào nhau mỗi khi đi lại.

Sau khi giảm thành công 33 kg, Yoon Ji cũng tập pilates để định hình vóc dáng, giúp đường cong sắc nét hơn đồng thời cải thiện tư thế, củng cố độ săn chắc cho cơ thể.

Sắc vóc nóng bỏng hiện tại góp phần giúp Yoon Ji nổi tiếng, trở thành KOLs lĩnh vực thể hình tại Hàn Quốc.