Cường Đôla - Đàm Thu Trang thể hiện tình cảm qua giày hiệu

Cường Đôla - Đàm Thu Trang là tín đồ của giày Loro Piana - thương hiệu quiet luxury được giới thượng lưu yêu thích. Gần đây, họ liên tục sắm những đôi loafer Summer Walk với đủ màu sắc, tạo sự đồng điệu khi sánh đôi.

Summer Walk được mệnh danh là 'đôi giày lười của giới tỷ phú' với phong cách thanh lịch, êm chân. Tủ đồ của Cường Đôla - Đàm Thu Trang có nhiều đôi giá khoảng gần 30 triệu đồng với đủ màu sắc, được cặp sao ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Tình cảm khăng khít của vợ chồng đại gia phố núi còn được thể hiện qua mẫu dép bệt Chypre của Hermes. Đây cũng là món đồ được giới nhà giàu ưa chuộng. Cường Đôla - Đàm Thu Trang sắm nhiều màu sắc của đôi dép này và cùng nhau diện khi ra phố.

Cường Đôla - Đàm Thu Trang còn có mẫu giày đôi là sneakers họa tiết Oblique của Dior, giá khoảng hơn 20 triệu đồng.

Ngoài việc chuộng sắm giày ton sur ton, cặp vợ chồng còn duy trì thói quen mặc đồ đôi nhiều năm nay.

Đôi doanh nhân sắm nhiều kiểu áo phông giống hệt nhau, phối ăn ý về màu sắc từ đầu đến chân.

Sau 6 năm kết hôn, cả hai được khen ngày càng có 'tướng phu thê', đồng điệu phong cách 'giàu ngầm'.

Họ đầu tư trang phục ăn ý màu sắc, kiểu dáng trong một lần chụp hình đôi.

Cường Đôla tên thật là Nguyễn Quốc Cường, sinh ngày 12/2/1982 tại Pleiku, Gia Lai trong một gia đình có tiềm lực kinh tế. Doanh nhân nổi tiếng với sở thích chơi siêu xe. Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân trước khi cưới Đàm Thu Trang.

Đàm Thu Trang sinh năm 1989, quê gốc Lạng Sơn. Năm 2010, cô tốt nghiệp khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Hà Nội) và vào TP HCM theo đuổi nghiệp ca hát. Cô từng giành giải thưởng Miss Teen được yêu thích nhất năm 2008, Hoa khôi xứ Lạng 2010, Top 6 Vietnam’s Next Top Model 2010, Top 20 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012.