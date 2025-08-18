Con gái út nhà Beckham quyết tâm thay đổi diện mạo

Harper Seven Beckham – tiểu công chúa duy nhất của cặp đôi quyền lực David và Victoria Beckham – đã trở thành tâm điểm truyền thông ngay từ khi mới chào đời. Lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và ánh hào quang của một trong những gia đình nổi tiếng bậc nhất thế giới, Harper tận hưởng một tuổi thơ ngập tràn hạnh phúc và cuộc sống xa hoa. Tuy nhiên, trong quá trình trưởng thành, ái nữ nhà Beck – Vic cũng không tránh khỏi những áp lực khi từng bị một số cư dân mạng chế giễu ngoại hình, thậm chí gán cho biệt danh “bé Michelin” – hàm ý chê bai việc cô thừa cân.

Ái nữ luôn được gia đình cưng chiều hết mực. (Ảnh: victoriabeckham)

Trước những bình luận tiêu cực, gia đình Beckham luôn kiên quyết bảo vệ ái nữ, không ngần ngại chặn các tài khoản có lời lẽ ác ý và thường xuyên đăng tải những lời khen ngợi dành cho cô trên mạng xã hội. Dù được bảo bọc kỹ lưỡng, ái nữ nhà Beckham vẫn chủ động thay đổi bản thân, tham gia kế hoạch giảm cân khoa học dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Victoria Beckham – người đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên cá nhân cho con gái.

Cả bố và mẹ đều đồng hành cùng Harper trong quá trình tập luyện. (Ảnh: 163)

Victoria Beckham luôn duy trì thực đơn nghiêm ngặt để giữ gìn vóc dáng. Nhờ vậy, dù đã bước sang tuổi 50 và là mẹ của bốn người con, bà xã David Beckham vẫn sở hữu thân hình thon gọn, không khác xa so với thời thiếu nữ. Với một “huấn luyện viên” nghiêm khắc và dày dạn kinh nghiệm như vậy, đủ để thấy cô út nhà Beckham đã nghiêm túc thực hiện việc thay đổi bản thân ra sao.

Victoria Beckham chính là “huấn luyện viên” trong quá trình thay đổi vóc dáng của con gái. (Ảnh: harperbeckhamdaily2)

Cô nàng được đánh giá sẽ “làm nên chuyện” trong tương lai. (Ảnh: harperbeckhamdaily2)

Sắc vóc hiện tại của cô nàng chính là minh chứng cho việc quyết tâm thay đổi bản thân của Harper, nhan sắc của ái nữ nhà Beckham đã thăng hạng ngoạn mục, chiều cao đầy ấn tượng. Ở tuổi 14, cô sở hữu tiềm năng để trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, có thể tỏa sáng tại Hollywood và đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết, củng cố sự bền chặt của gia đình David – Victoria Beckham trong tương lai.