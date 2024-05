"Tiên nữ xinh số 1 Hollywood" da trắng nõn nà, body "đồng hồ cát" đẹp từng centimet

Mới đây, Elle Fanning gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh hậu trường chuẩn bị trang phục tham dự Met Gala 2024. "Nàng tiên hoa" lựa chọn váy "thủy tinh" khoe từng đường nét cơ thể. Chiếc váy của cô óng ánh như chứa ánh sáng pha lê, kết hợp với những bông hoa 3D được đúc ở mỗi vai và trang sức Cartier, giúp Elle tôn lên ngoại hình tựa như nữ thần. Cùng với đó là tông makeup trong trẻo, cùng kiểu tóc bob uốn sóng nhẹ sang trọng, tinh tế.

Trong loạt ảnh hậu trường, từng chi tiết nhỏ chiếc váy cũng được thể hiện rõ cho thấy, sự cầu kỳ, tinh xảo và đặc biệt bắt mắt, gây hiệu ứng thị giác khi nhìn từ xa.

Nổi tiếng sau khi tham gia bộ phim đình đám "Maleficent", Elle Fanning đã trở thành biểu tượng của nhan sắc, cô ghi điểm với hình ảnh nàng công chúa với sự đài các, thuần khiết. Hiện tại, dù đã 26 tuổi nhưng Elle vẫn khiến nhiều người hâm mộ bởi vẻ đẹp trong sáng và thoát tục của mình. Chính vì thế, ở mỗi sự kiện mà cô xuất hiện, Elle nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông với nhan sắc được ví như một bông hoa nở rộ, rực rỡ giữa trời kinh đô điện ảnh.

Elle Fanning cũng thường xuyên chia sẻ các clip hướng dẫn make up, chăm sóc da thu hút lượng tương tác cao trên MXH. May mắn sở hữu gương mặt hài hòa nên nếu không phải tham dự sự kiện, cô chỉ chọn tông trang điểm nhẹ nhàng. Song, nhiều khán giả nói vui rằng, sau khi xem clip trang điểm của cô, họ không nhận thấy được sự khác biệt. Rất nhiều người cùng chung một câu hỏi: "Elle Fanning đã trang điểm chưa, tìm điểm khác nhau giữa lúc trước và sau khi make up?", chứng minh nhan sắc đỉnh cao của nữ diễn viên.

Cô cũng bật mí, cô yêu thích tất cả sản phẩm làm đẹp cho đôi mắt nên cô sở hữu nhiều loại mascara và mắt nước với nhiều màu sắc khác nhau. Ngoài ra, kem chống nắng cũng là thứ không thể thiếu trong túi đồ của Elle vì vốn dĩ cô có một làn da mỏng. Elle tối giản các bước chăm sóc da nhưng chú trọng rửa mặt làm sạch sâu cả buổi sáng và buổi tối, và có sở thích ngâm mình trong nước muối để thư giãn.

Elle sẽ làm tất cả những gì khiến cô cảm thấy thoải mái mà vẫn xinh đẹp. Tùy từng ngày, cô sẽ lựa chọn layout make up phù hợp với tâm trạng của mình.

Là một người đam mê thể thao, Elle Fanning tập rất nhiều các bộ môn để giữ dáng như cardio, ba lê, boxing và yoga. Thi thoảng cô cũng sẽ đi bơi nhưng với tần suất không quá thường xuyên nếu không màu tóc sẽ chuyển màu vì tóc của Elle đã được tẩy. Cô nghĩ rằng, tập bộ môn nào không quan trọng, điều cốt lõi là phải chọn được một bộ môn thể thao phù hợp với bản thân, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, vóc dáng sẽ được cải thiện.

