Mẹ Doãn Hải My được khen trẻ như 30 ở tuổi U50

Doãn Hải My đăng bức hình mẹ của cô đang bế cháu ngoại, nhân dịp bà bước sang tuổi mới. "Bất cứ điều gì cũng có thể không chắc chắn nhưng tình mẹ là ngoại lệ", Hải My viết. Mai Đoàn diện áo sơ mi họa tiết xẻ cổ sâu, khoe mái tóc tém và nụ cười rạng rỡ. Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu thu hút nhiều bình luận của khán giả, khen ngợi sắc vóc. "Bà ngoại thật xinh đẹp và trẻ trung"; "Bà ngoại U50 mà trông như mới 30 tuổi"; "Bà ngoại đẹp như diễn viên Hong Kong"; "Gia đình toàn những người có nhan sắc cực phẩm"..., một số người hâm mộ bình luận.

Doãn Hải My mừng sinh nhật mẹ 48 tuổi.

Trước đó, trong buổi tiệc sinh nhật mừng bé Lúa - con trai đầu lòng của Hải My và Văn Hậu - tròn một tuổi, Mai Đoàn thu hút chú ý với bức hình bế cháu ngoại. Người đẹp U50 diện chiếc đầm lụa kén dáng, tôn thân hình mảnh mai ở tuổi tứ tuần. Dù hạn chế đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội, mỗi lần xuất hiện, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu được các khán giả quan tâm. Doãn Hải My cho biết cô vốn được thừa hưởng cơ địa "ăn không béo" từ mẹ. Chẳng cần kiêng khem nhiều, hai mẹ con người đẹp vẫn giữ được thân hình gọn gàng.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My kết hôn tháng 10/2023, đến tháng 5/2024 cặp sao đón con trai đầu lòng là bé Minh Đăng, tên thân mật Lúa. Sau khi Hải My sinh con, mẹ đẻ của cô cùng bà Nụ - mẹ Văn Hậu, thường dành nhiều thời gian để hỗ trợ các con chăm sóc cháu ngoại. Sắp bước sang tuổi 50 nhưng Mai Đoàn vẫn có phong cách, vẻ ngoài được nhận xét như thanh niên. Một số lần làm mẫu thời trang cho các nhà thiết kế thân thiết, mẹ Doãn Hải My trông không có khoảng cách thế hệ với con gái.

Mai Đoàn trong tiệc sinh nhật mừng cháu ngoại một tuổi.

Doãn Hải My sinh năm 2001, quê Hà Nội, từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải "Người đẹp tài năng". Cô tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội hồi tháng 5/2023, theo đuổi công việc người mẫu, kinh doanh. Sau khi kết hôn với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Hải My tập trung chăm sóc con, vun vén gia đình nhỏ. Cô chỉ thỉnh thoảng tham dự một số sự kiện showbiz.