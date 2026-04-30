Melania Trump diện suit vàng bơ gợi nhớ Công nương Diana

Chiều 27/4 (giờ miền Đông nước Mỹ), Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla bắt đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Mỹ nhân dịp nước này kỷ niệm 250 năm độc lập. Sau khi đáp xuống căn cứ Andrews ở bang Maryland, cặp vợ chồng hoàng gia di chuyển tới Nhà Trắng để gặp tổng thống Donald Trump.

Trong những hình ảnh được ghi lại tại cổng phía nam Nhà Trắng cùng ngày, tổng thống Trump và phu nhân Melania Trump bắt tay, trao đổi và chụp ảnh lưu niệm với hai vị khách trước khi cùng vào bên trong dự tiệc trà tại Phòng Xanh.

Bà Melania Trump và Vua Charles tại Nhà Trắng ngày 27/ 4. Ảnh: BI

Đệ nhất phu nhân Melania Trump trở thành tâm điểm nhờ bộ suit màu vàng bơ, khác biệt phong cách trung tính bà duy trì trong thời gian gần đây. Thiết kế hai mảnh gồm blazer hai hàng cúc và chân váy bút chì đồng bộ, do Adam Lippes thực hiện, được phối cùng giày cao gót da rắn và trang sức kim cương tối giản. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ và Quốc vương Charles đều chọn suit xanh hải quân, còn Hoàng hậu Camilla mặc váy trắng điểm họa tiết đen.

Lựa chọn này được xem là bước chuyển trong phong cách của đệ nhất phu nhân. Từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, bà Melania thường xuất hiện với các thiết kế mang cảm hứng menswear, chủ yếu là suit và blazer tông tối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự buổi ra mắt phim của vợ, hồi cuối tháng 1.

Bộ trang phục của phu nhân tổng thống Mỹ cũng được cho là gợi nhắc hình ảnh Công nương Diana tại giải Wimbledon năm 1995, khi công nương diện blazer vàng bơ phối chân váy đồng điệu. Điểm tương đồng nằm ở phom dáng hai mảnh mang tính cấu trúc rõ nét và cách xử lý tông màu, dù bà Melania tiết chế phụ kiện hơn so với phong cách nổi bật của Diana thời điểm đó.

Công chúa Diana tại Wimbledon ở London năm 1995. Ảnh: BI

Sắc vàng bơ mà bà Melania Trump lựa chọn cũng trùng với xu hướng nổi bật của thời trang quốc tế. Tông màu này xuất hiện trên nhiều sàn diễn xuân hè 2026 và được các ngôi sao như Emma Stone hay Bella Hadid sử dụng thời gian gần đây.

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla có 4 ngày công du tại Mỹ. Sau Washington, họ sẽ tới New York và bang Virginia để tiếp tục các hoạt động ngoại giao. Nhà vua sau đó tiếp tục công du Bermuda đầu tháng 5.