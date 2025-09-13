MC Choi Hwa Jung: 'Ăn toàn enzyme rau để giảm 7-8 kg rồi mất hết tóc'

Choi Hwa Jung được khán giả gọi bằng biệt danh 'MC quốc dân' nhờ sự gần gũi và bền bỉ với nghề.

Trong video đăng tải trên kênh Youtube cá nhân hôm 4/9, MC kỳ cựu Hàn Quốc Choi Hwa Jung tiết lộ cô từng bị rụng tóc hoàn toàn sau một lần ăn kiêng cực đoan. Nữ MC kể, thời trẻ, cô áp dụng chế độ gọi là "enzyme rau", tức chỉ nấu và uống nước sắc từ các loại rau như hành lá, để giảm cân nhanh. Cách này giúp cô sụt 7-8 kg trong thời gian ngắn, nhưng đồng thời gây suy dinh dưỡng nghiêm trọng, dẫn đến hiện tượng tóc rụng ồ ạt đến mức "rụng hết sạch". Choi gọi đây là "di chứng của ăn kiêng cực đoan" và nói sau trải nghiệm này, cô không còn dám thử bất kỳ phương pháp giảm cân hà khắc nào nữa. Cô cũng khuyến cáo khán giả về những rủi ro sức khỏe khi giảm cân nhanh chóng bằng chế độ dinh dưỡng thiếu cân bằng.

Vì sao giảm cân quá nhanh dễ làm rụng tóc?

Giảm cân quá nhanh thường gây rụng tóc vì cơ thể phải chịu một "cú sốc" lớn cả về thể chất lẫn dinh dưỡng. Khi năng lượng và chất đạm nạp vào không đủ, cơ thể buộc phải ưu tiên nuôi dưỡng các cơ quan quan trọng để duy trì sự sống, còn tóc, vốn chỉ là một mô ngoại vi, sẽ ngừng phát triển và nhanh chóng rụng đi.Ngoài ra, việc ăn kiêng khắc nghiệt khiến lượng sắt, kẽm, vitamin D và nhóm B bị thiếu hụt, đây đều là những dưỡng chất thiết yếu cho nang tóc. Sự mất cân bằng này làm nhiều sợi tóc đồng loạt chuyển sang giai đoạn nghỉ ngơi, dẫn đến hiện tượng rụng tóc ồ ạt sau vài tháng, được y văn gọi là "telogen effluvium". May mắn là khi cơ thể được bổ sung dinh dưỡng cân bằng trở lại, hiện tượng rụng tóc thường giảm dần và mái tóc có thể hồi phục theo thời gian.

Tác dụng phụ của ăn kiêng quá đà

Các bác sĩ nội khoa Hàn Quốc cảnh báo nhịn ăn, detox cực đoan hay chỉ ăn một nhóm thực phẩm có thể gây hại toàn diện cho cơ thể, không chỉ dừng lại ở việc khiến tóc rụng hay cơ bắp teo nhỏ. Khi cắt giảm năng lượng quá mức, cơ thể nhanh chóng rơi vào trạng thái suy dinh dưỡng, dẫn đến mệt mỏi, chóng mặt, tim đập nhanh và dễ tụt huyết áp. Hệ miễn dịch suy yếu khiến người ăn kiêng cực đoan dễ mắc bệnh, vết thương lâu lành. Việc thiếu protein làm mất khối cơ, khiến quá trình trao đổi chất chậm lại, từ đó tăng nguy cơ tăng cân trở lại nhanh chóng sau khi dừng chế độ. Thiếu sắt, kẽm, vitamin B, vitamin D còn làm da khô sạm, móng giòn, tóc rụng. Ở phụ nữ, chế độ ăn quá khắt khe có thể gây rối loạn kinh nguyệt, giảm khả năng sinh sản, trong khi ở nam giới có thể làm giảm testosterone và sinh lực. Về lâu dài, việc ăn kiêng sai cách còn gây tổn hại xương khớp, tăng nguy cơ loãng xương và suy giảm trí nhớ.

Ăn kiêng quá đà, thiếu hụt dinh dưỡng gây rụng tóc nhanh, mất nhiều thời gian để phục hồi.

Lời khuyên từ bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng Hàn Quốc

Ăn đủ và cân bằng theo chuẩn Hàn Quốc (KDRIs): Tỷ lệ năng lượng từ carb 55-65%, protein 7-20% và chất béo 15-30%. Đây là khung để xây thực đơn dài hạn, có thể tinh chỉnh cho mục tiêu giảm mỡ nhưng vẫn đảm bảo dưỡng chất cho tóc, da, móng.

Ưu tiên protein chất lượng trong mỗi bữa (cá, trứng, đậu phụ, sữa chua, thịt nạc) cùng ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh đậm, hạt & quả hạch để bổ sung sắt, kẽm, biotin, vitamin nhóm B.

Giảm cân từ tốn, theo dõi rụng tóc theo thời gian: Nếu sau khi ăn cân bằng 3-6 tháng, tóc vẫn rụng nhiều, nên khám da liễu để loại trừ thiếu sắt, rối loạn tuyến giáp hoặc bệnh lý khác.

Mệt mỏi, chóng mặt, chuột rút, rụng tóc lan tỏa... khi ăn kiêng là chỉ báo phải dừng chế độ và tái lập khẩu phần hợp lý hoặc trao đổi với bác sĩ, đặc biệt nếu kèm rối loạn kinh nguyệt, tim đập nhanh, phù nề.

MC Choi Hwa-jung sinh năm 1961, là một trong những gương mặt kỳ cựu và được yêu mến của làng giải trí Hàn Quốc. Bà bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ thập niên 1980 trước khi chuyển hướng sang làm người dẫn chương trình. Với giọng nói truyền cảm, lối dẫn duyên dáng và khả năng ứng biến linh hoạt, Choi nhanh chóng trở thành biểu tượng MC truyền hình lẫn radio. Chương trình radio Power Time do bà dẫn suốt hơn 20 năm liên tục nằm trong top được nghe nhiều nhất. Choi được khán giả gọi bằng biệt danh "MC quốc dân" nhờ sự gần gũi và bền bỉ với nghề.