Nhan sắc ngày ấy - bây giờ của dàn 'MC quốc dân'

BTV Mỹ Lan gắn liền với hình ảnh tà áo dài truyền thống thướt tha mỗi khi xuất hiện. So với hơn 10 năm trước, nhan sắc MC sinh năm 1985 gần như không thay đổi nhiều.

Sau hơn 30 năm làm truyền hình, gương mặt MC kỳ cựu Đặng Diễm Quỳnh hiện tròn trịa hơn song vẫn giữ được nét đẹp tự nhiên, duyên dáng. Những năm gần đây, cô kết thân với mái tóc ngắn năng động, tôn vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi 53.

MC Diệp Chi được xem như tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X, khi gắn liền với các chương trình như 'Rung chuông vàng', 'Đường lên đỉnh Olympia'… Nữ biên tập viên hiện là bà mẹ một con, có vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn.

MC Hoàng Linh quen mặt với khán giả từ thời dẫn 'Chúng tôi là chiến sĩ' khi cô ở độ tuổi đôi mươi. Hiện Hoàng Linh đã bước qua ngưỡng tứ tuần nhưng nhan sắc không thay đổi nhiều, thường được khán giả, đồng nghiệp khen trẻ trung bất chấp thời gian.

MC Hồng Nhung là gương mặt quen thuộc của nhà đài gần 20 năm qua với các chương trình như '360 độ thể thao', 'Cà phê sáng VTV3', 'Giai điệu tự hào'... Hôm 2/9, cô cũng là người đồng hành cùng MC Hạnh Phúc dẫn dắt chương trình truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh trên sóng truyền hình quốc gia. Nhan sắc Hồng Nhung được khán giả khen mặn mà, xinh đẹp theo thời gian.

MC Phí Linh ghi dấu ấn với khán giả khi dẫn dắt hàng loạt chương trình như: 'Me xanh', 'Quán âm nhạc', 'The Voice', 'King of Rap', 'The Heroes'… Theo thời gian, MC sinh năm 1989 không chỉ ghi điểm với lối dẫn dắt chuyên nghiệp, khả năng hoạt ngôn mà phong thái cũng ngày càng đĩnh đạc, ngoại hình thêm nuột nà, quyến rũ.

Gương mặt đầy đặn hơn theo thời gian cùng lối trang điểm hiện đại giúp BTV Minh Hằng như 'lão hóa ngược' khi so sánh với hình ảnh cách đây khoảng 10 năm.

Theo thời gian, sắc vóc MC Huyền Trang 'Mù Tạt' ngày càng thăng hạng, sắc sảo.

MC Nguyễn Hằng gắn liền với biệt danh 'chị Kính Hồng' trong chương trình 'Chúc bé ngủ ngon' và hiện tại.

MC Phương Trinh khoe ảnh thời còn ngồi trên ghế Học viện báo chí và Tuyên truyền và hiện tại, khi công tác tại Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số (VTV Digital).

BTV Thụy Vân dẫn dắt các chương trình như 'Chuyển động 24h', 'Chìa khóa thành công', 'Bản tin tài chính kinh doanh'...