Quỳnh Lương kiêng khem để giảm 10 kg sau một tháng sinh con

Quỳnh Lương cho biết cô lấy lại cân nặng 53 kg như thời son rỗi nhờ chế độ ăn uống nghiêm ngặt trong thời gian ở cữ. "Tôi không ăn một chút cơm trắng nào, chỉ ăn gạo lứt với những đồ ăn không gia vị, đa phần là các món luộc và nhiều rau. Với các bữa phụ, tôi cũng chỉ chủ yếu bổ sung bằng sữa tươi ít đường", diễn viên cho biết.

Quỳnh Lương khoe vóc dáng sau một tháng sinh con.

Khoe hình ảnh bế con gái thứ hai, mỹ nhân sinh năm 1995 được khán giả nhận xét "như chị gái của con". Nhờ vóc dáng mảnh mai, cô trông trẻ trung, không có dấu hiệu vừa sinh nở. Quỳnh Lương cho biết cô vẫn còn tự ti về phần bụng chưa thon gọn và dự định áp dụng thêm một số phương pháp như đeo đai bụng để lấy lại body. Thời gian mới sinh, cô thường xuyên khoe những mâm cơm "ở cữ" đầy đủ chất do chuyên gia lên thực đơn, góp phần giúp cô phục hồi sức khỏe.

Hôm 11/8, Quỳnh Lương công bố sinh con gái thứ hai, đặt tên thân mật là Nala - lấy cảm hứng từ chương trình Người ấy là nơi, nơi "se duyên" cho cô và ông xã Tiến Phát.

Sinh thêm con khi bé trai đầu đã 11 tuổi, Quỳnh Lương cho biết cô thấy bỡ ngỡ, mới lạ như lần đầu. Diễn viên khoe cô sắm nhiều đồ đạc cho con, thậm chí mua cả tủ trang phục cho em bé đến tận lúc 6 tháng tuổi, dù con gái cưng chưa chào đời.

Quỳnh Lương cho biết những tuần cuối trước lúc sinh, cô mệt mỏi và nặng nề hơn. Tuy nhiên cô luôn có ông xã luôn sát cánh, giúp đỡ và động viên. Người đẹp tâm sự cô được chồng cưng chiều nên không phải làm gì khi mang bầu, chỉ cần tập trung ăn uống đủ chất, tập luyện nhẹ nhàng. Con trai đầu của cô cũng sớm hiểu chuyện, luôn tâm sự với mẹ như một người bạn, cùng mẹ đón niềm vui gia đình sắp có thêm thành viên.

Con gái thứ hai của Quỳnh Lương được nhận xét là 'bản sao' của bố Tiến Phát.

Hôm mùng Một tết Ất Tỵ, Quỳnh Lương thông báo có thai cùng bạn trai Tiến Phát, kém cô hai tuổi, làm kinh doanh. Cả hai quen nhau giữa năm 2023 sau khi cùng tham gia chương trình hẹn hò Người ấy là ai.Cặp uyên ương tổ chức đám cưới hôm 21/3 tại nhà gái ở xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, Phú Thọ. Sau sinh con, cả hai dự định tổ chức tiệc mừng ở TP HCM và đám cưới tại quê nhà chú rể ở Trà Vinh.

Quỳnh Lương sinh năm 1995, quê Phú Thọ. Cô hoạt động ở vai trò mẫu ảnh trước khi lấn sân sang diễn xuất, ban đầu đóng các MV như Tự tâm, Màu nước mắt, Nếu ngày ấy. Năm 2022 đến nay, cô ghi dấu ấn qua các phim Gara hạnh phúc, Lối nhỏ vào đời, Đừng làm mẹ cáu, Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Mặt trời mùa đông.