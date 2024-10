Nước ép xanh ai uống cũng "nhăn mặt" giúp da đẹp mịn màng, chống lão hóa được MC Diệp Chi ưa chuộng gần 10 năm

Diệp Chi là một trong những MC/BTV nổi tiếng của đài truyền hình quốc gia. Không chỉ sở hữu lối dẫn truyền cảm cùng cách trò chuyện thông minh, duyên dáng mà còn gây ấn tượng bởi vóc dáng cùng gương mặt xinh xắn.

Trên trang cá nhân, Diệp Chi cũng trở thành một người truyền cảm hứng cho rất nhiều phái đẹp khi chia sẻ những bí kíp chăm sóc gia đình, chăm sóc bản thân và được rất nhiều khán giả mến mộ. Ở độ tuổi U40 và đã trải qua sinh nở nhưng mỗi lần xuất hiện, cô vẫn làm khán giả không khỏi ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài trẻ trung, cùng vóc dáng cân đối, đặc biệt là làn da sáng mịn không tỳ vết. Nhiều chị em cũng rất tò mò về tuyệt chiêu dưỡng da của nữ MC xinh đẹp.

Mới đây trên trang cá nhân, MC Diệp Chi tiếp tục làm người hâm mộ phải trầm trồ khi khoe sắc vóc mảnh mai, cân đối trong bộ váy áo lụa là.

Ở góc chụp gần có thể thấy nữ MC gần như để mặt mộc, chỉ tô một chút son nhẹ nhàng nhưng chính làn da trắng sáng, căng mọng ở độ tuổi U40 lại là điểm sáng giúp cô thêm phần rạng rỡ.

Ngay sau đó, trên trang cá nhân, nữ MC cũng đã tiết lộ về bí quyết dưỡng da của mình chính là chăm chỉ uống một loại nước ép rau củ mỗi ngày. Vào mỗi buổi sáng, cô đều uống 2 cốc nước ép cần tây, cải bó xôi, cải xoăn cùng táo và chanh thay cho bữa sáng. Thói quen này đã được duy trì suốt 7-8 năm.

MC Diệp Chi cũng giải thích thêm rằng do sử dụng nhiều rau xanh và ép ra nước nên khi uống có vị đắng khá đậm nên ai không quen sẽ khá khó uống. Tuy nhiên do đã quen thuộc với loại nước này nhiều năm nên MC Diệp Chi cảm thấy vô cùng ngon miệng.

Trên trang cá nhân, MC Diệp Chi chia sẻ về bí quyết làm đẹp da, gọn dáng của mình là uống nước ép rau củ.

Cô thích kết hợp nhiều loại rau củ cải bó xôi, cần tây, cải xoăn, dưa chuột, táo, súp lơ, cà rốt,...để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Mỗi sáng, nữ MC đều uống 2 cốc nước ép để thanh lọc cơ thể. Cô cũng từng chia sẻ rằng cô không quá quan trọng đến vấn đề giảm cân, chủ yếu là để duy trì một sức khỏe tốt.

Tác dụng của nước ép rau củ trong làm đẹp

Trên thực tế, việc sử dụng nước ép rau củ đã được phái đẹp ưa chuộng trong làm đẹp. Đặc biệt, nước ép từ các loại rau xanh như cần tây, cải bó xôi, cải xoăn kết hợp với táo và chanh không chỉ là một loại thức uống thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho làn da và vóc dáng.

Các loại rau quả này chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, đồng thời cải thiện ngoại hình một cách tự nhiên.

1. Làm đẹp da

- Chống oxy hóa: Cần tây, cải bó xôi, cải xoăn và táo chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, E và beta-carotene, giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do gây lão hóa. Chanh cũng giàu vitamin C, kích thích sản sinh collagen, giúp da mịn màng, đàn hồi.

- Giảm viêm: Các thành phần này đều chứa chất chống viêm tự nhiên, giảm thiểu tình trạng viêm nhiễm, mụn, và các vấn đề về da. Điều này làm da trở nên sáng khỏe và ít gặp các tình trạng kích ứng.

- Dưỡng ẩm da: Cần tây và cải bó xôi có lượng nước cao, cung cấp độ ẩm tự nhiên cho da từ bên trong, giúp da luôn căng mọng và tươi trẻ.

Nước ép từ cần tây, cải xoăn và cải bó xôi có tác dụng thanh lọc gan và thận, giúp cơ thể loại bỏ độc tố. Khi cơ thể sạch độc tố, làn da sẽ trở nên tươi sáng và ít gặp các vấn đề về mụn.

2. Dáng thon gọn

Thúc đẩy tiêu hóa: Các loại rau xanh và táo trong nước ép này giàu chất xơ, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, ngăn ngừa táo bón và giúp cơ thể loại bỏ độc tố, từ đó duy trì vòng eo thon gọn.

Giảm cân: Nước ép từ cần tây, cải xoăn và cải bó xôi có lượng calo thấp nhưng lại tạo cảm giác no, giảm thiểu cảm giác thèm ăn. Chanh với khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất cũng hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa.

Cả cần tây và cải xoăn không chỉ giúp cải thiện làn da mà còn tăng cường sức khỏe tổng thể và kiểm soát cân nặng.

3. Cung cấp năng lượng và dưỡng chất

- Giàu vitamin và khoáng chất: Sự kết hợp của các loại rau và trái cây này cung cấp nhiều vitamin A, C, K, cùng các khoáng chất như kali, magiê, và sắt. Những dưỡng chất này không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn mang lại sức sống cho làn da và vóc dáng.

- Tăng cường hệ miễn dịch: Nhờ chứa nhiều vitamin C từ chanh và táo, nước ép này giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các bệnh tật, giữ cho làn da và vóc dáng luôn tươi tắn.

