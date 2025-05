Loại vitamin chăm bổ sung mỗi sáng giúp da trẻ lâu

Jordan Dorn, chuyên gia dinh dưỡng được cấp chứng chỉ kiêm đồng sáng lập thương hiệu Zuma Nutrition, gợi ý nên bổ sung vitamin C vào chu trình mỗi sáng để có làn da tươi tắn, trẻ trung hơn cũng như ngăn ngừa việc xuất hiện các đốm nâu trên da.

"Vitamin C chịu trách nhiệm cho nhiều phản ứng trong cơ thể, cụ thể là sản xuất collagen và protein, tạo nên 80 % mô liên kết trong cơ thể chúng ta", Jordan nói. Chuyên gia nói thêm rằng collagen là loại protein quan trọng đối với sức khỏe làn da, móng tay, tóc, xương khớp. Cơ thể đòi hỏi một lượng lớn vitamin C để đảm bảo chức năng của collagen được diễn ra hiệu quả.

Vitamin C là thành phần quan trọng để cơ thể bảo toàn kết cấu collagen cũ, tăng sinh collagen mới.

Tiến sĩ Neera Nathan hiện giảng dạy về da liễu tại Trường Y Harvard cũng cho biết: "Vitamin C có thể làm giảm sự xuất hiện của các đốm đen bằng cách ngăn chặn quá trình sản xuất sắc tố trong da. Nó có thể làm cho làn da của bạn trông mịn màng, sáng màu hơn".

Trong bài viết cho Harvard Health, Tiến sĩ Neera đề cập đến việc một số nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh rằng vitamin C có thể cải thiện nếp nhăn. Việc sử dụng hàng ngày một chế phẩm vitamin C trong ít nhất 3 tháng giúp cải thiện sự xuất hiện của nếp nhăn mịn và thô trên mặt, cổ, cũng như cải thiện kết cấu và diện mạo tổng thể của da.

Vitamin C còn giúp bảo vệ da khỏi tia cực tím có hại khi sử dụng kết hợp với kem chống nắng phổ rộng. Các nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng kết hợp vitamin C với các thành phần tại chỗ khác, cụ thể là axit ferulic và vitamin E, có thể làm giảm mẩn đỏ và giúp bảo vệ da khỏi những tổn thương lâu dài do tia nắng mặt trời có hại gây ra.

Ngoài bổ sung vitamin C thông qua thực phẩm, có thể tăng cường chất này dưới dạng viên uống.

Ngoài tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu vitamin C như các loại trái cây, rau củ, việc bổ sung vitamin C thông qua dạng viên uống chức năng cũng được chuyên gia khuyến khích, nhất là đối với phụ nữ ở tuổi trung niên. Đối với vitamin C dạng uống, thời điểm lý tưởng nhất là khi bụng đói, trước bữa sáng khoảng 30 phút.

Sử dụng vitamin C dưới dạng mỹ phẩm trước khi thoa kem chống nắng mỗi sáng cũng góp phần tăng khả năng miễn dịch của da, giảm bớt tác hại do tia UV gây ra, nhờ đó ngăn ngừa sạm nám, đồi mồi cũng như bảo toàn kết cấu collagen của da.