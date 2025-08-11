Hai lỗi phổ biến khi rửa mặt khiến da dưỡng mãi vẫn không đẹp

Tưởng chừng là bước đơn giản, song Georgia Rigby - nữ hộ sinh, bác sĩ da liễu, hiện có phòng khám tại Rochdale, Anh - cho biết, có nhiều người mắc sai lầm khi rửa mặt khiến da không được làm sạch, dễ kích ứng, tổn thương.

Trước khi trở thành chuyên gia lĩnh vực da liễu, thẩm mỹ, Georgia Rigby cũng từng 'sống chung' với làn da mụn suốt nhiều năm.

Rửa mặt bằng nước nóng

Chuyên gia về da mụn, da lão hóa nói rằng rửa mặt bằng nước nóng là sai lầm đầu tiên mà nhiều người mắc phải. Cô giải thích không nên rửa mặt bằng nước nóng vì nó có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên trên da, dẫn đến khô da, kích ứng và làm suy yếu hàng rào bảo vệ da tự nhiên, góp phần đẩy nhanh tốc độ lão hóa da. Sử dụng nước quá nóng cũng có thể làm trầm trọng thêm các tình trạng da đang gặp phải như khô và đỏ, thậm chí có thể dẫn đến tăng sản xuất dầu khi da cố gắng bù lại độ ẩm đã mất.

"Để tẩy sạch sữa rửa mặt, chúng ta sẽ rửa mặt bằng nước mát, không phải nước quá nóng, sau đó thấm khô mặt bằng khăn mặt dùng một lần", Georgia nói.

Nhiệt độ nước tương đương nhiệt độ phòng được xem là lý tưởng để làm sạch da. Ngoài ra cũng có thể dùng nước mát hơn, tránh không dùng nước nóng.

Dùng khăn mặt

Bên cạnh thói quen dùng nước nóng rửa mặt, Georgia cũng khuyên nên từ bỏ thói quen dùng khăn mặt thông thường để lau, thấm khô da mặt. Loại khăn mặt này dễ tạo ra ma sát lớn khi tiếp xúc với da. Bên cạnh đó, chuyên gia cũng không đánh giá cao yếu tố vệ sinh của loại khăn này, nhất là khi bạn thường xuyên treo chúng trong môi trường có độ ẩm cao như nhà tắm, nhà vệ sinh.

"Điều này khá phổ biến nhưng không còn phù hợp nữa, chúng ta không nên làm vậy nữa. Nếu bạn vẫn đang sử dụng khăn mặt giặt đi giặt lại, nó sẽ nhiễm rất nhiều vi khuẩn từ đồ lót, quần áo, tế bào da và mọi thứ khác trong máy giặt, chúng ta sẽ bỏ chúng đi và thay bằng khăn mặt dùng một lần", bác sĩ nói.

Chuyên gia Georgia Rigby không đánh giá cao việc sử dụng khăn mặt để làm sạch da, thấm khô da.

Cô khuyến khích thay thế bằng khăn mặt dùng một lần có bề mặt mềm mại hoặc các loại bông tẩy trang có chất lượng tốt. "Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng chúng ta đang giảm lượng vi khuẩn xâm nhập trở lại vào da", chuyên gia nhấn mạnh.