Ảnh áo tắm của 14 thí sinh Hoa hậu Hong Kong 2025

Ngày 13/8, TVB tung bộ ảnh áo tắm của 14 thí sinh chung kết cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2024. Năm nay, vòng chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 31/8 tại TVB City (Hong Kong, Trung Quốc).

Chủ đề cuộc thi năm nay là “Do You Wanna Be…” (Bạn có muốn trở thành...), nhằm tôn vinh khả năng vô hạn và đa dạng của phụ nữ hiện đại. Khẩu hiệu "Vươn tới tiềm năng vô hạn" cũng củng cố thông điệp này. Thí sinh của Hoa hậu Hong Kong 2025 không được đánh giá cao về ngoại hình, nhưng gây ấn tượng mạnh bởi trình độ học vấn, đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử cuộc thi. Tất cả đều có trình độ đại học trở lên, bao gồm cả nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Lý Vận Yên (Victoria Lee) là sinh viên đại học 21 tuổi. Cô cao 1,71. Thí sinh này được đánh giá đa tài, có hát, chơi piano, đàn Gaelic, biểu diễn ca kịch Quảng Đông, múa ba lê và nhảy hiện đại.

Cam Vịnh Ninh (Phoebe Kam), 26 tuổi, là nhân viên xã hội. Cô có bằng thạc sĩ, từng du học tại Anh, hứng thú với tâm lý học. Cô cao 1,71 m.

Thái Hoa Anh (Emily Tsoi), 23 tuổi, cao 1,66 m, là sinh viên đại học. Cô là con của cựu nhân viên TVB, từng là diễn viên nhí và xuất hiện trong nhiều show khi còn nhỏ.

Mạc Phàm (Molly Mo), 25 tuổi, đang làm biên tập viên tin tức. Cô có bằng thạc sĩ tại Hong Kong Baptist University. Cô là thí sinh cao nhất cuộc thi, với 1,78 m.

Tăng Duyệt Diêu (Elysia Tsang), 21 tuổi, sinh viên chuyên ngành luật tại Đại học Durham (Anh), từng thi piano cấp độ 8. Cô cao 1,71.

Chu Văn Tuệ (Teresa Chu), 23 tuổi, làm trong ngành vật lý trị liệu. Cô tốt nghiệp Đại học Birmingham (Anh). Cô có năng khiếu về âm nhạc, chơi thành thạo hai loại nhạc cụ. Chiều cao của Văn Tuệ nằm ở top giữa, với 1,65 m.

Thi Vũ Kỳ (Angela Stanton), 26 tuổi, làm giao dịch viên ngân hàng đầu tư. Cô từng du học tại Đại học Cambridge (Anh). Cô cao 1,66 m.

Nhạc Phàm Địch (Fandi Yue), 23 tuổi, làm trợ lý xuất khẩu toàn cầu. Cô tốt nghiệp Đại học College London (Anh). Cô tự nhận là hậu duệ của Nhạc Phi (1103-1142), danh tướng nổi tiếng thời Nam Tống trong lịch sử Trung Quốc. Cô cao 1,66 m.

Trần Vịnh Thi (Stacey Chan), 26 tuổi, là người có học vấn "khủng" nhất nhóm thí sinh. Cô tốt nghiệp thạc sĩ tại Mỹ, đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ. Cô cũng từng là vận động viên thể dục nghệ thuật đại diện cho Hong Kong (Trung Quốc). Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn nhất (1,6 m), Trần Vịnh Thi được khen ngợi vì sở hữu tỷ lệ cơ thể cân đối và năng lực vận động mạnh.

Văn Nhã Nghi (Tamson Manning), 26 tuổi, cao 1,68 m. Công việc của cô là người đại diện cho sản phẩm y tế chỉnh hình. Cô tốt nghiệp Đại học Cardiff (Anh). Cô còn theo đuổi bộ môn thái cực quyền.

Lương Thiện Hiên (Barbie Leung), 27 tuổi, có chiều cao 1,61 m. Sau khi tốt nghiệp Đại học Trung Văn Hong Kong, cô làm công việc tư vấn tài chính. Em gái cô từng lọt top 17 Hoa hậu Hong Kong 2023.

Trang Tĩnh Cảnh (Vivian Zhuang), 26 tuổi, đang học thạc sĩ. Thành tích nổi bật của cô là từng đầu tư tiền mã hóa và kiếm được hơn 1 triệu USD trong 2 năm. Cô thuộc top cao của chương trình, 1,74 m.

Viên Văn Tĩnh (Jane Yuan), 27 tuổi, làm cố vấn dự án trường đại học khoa học và công nghệ. Cô từng chia sẻ học cùng trường với Hoàng tử William, nhưng không nói rõ tên. Nhiều khả năng là Đại học St Andrews (Scotland), vì trước đó William học trường chỉ dành cho nam sinh. Cô cao 1,74 m.

Hà Vịnh Đa (Alison Kerr), 20 tuổi, là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Cô mang trong mình hai dòng máu Anh và Hong Kong (Trung Quốc). Cô là sinh viên đại học, cao 1,61 m.