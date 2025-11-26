Loại quả 'chống già' Hồng Nhung chuộng thêm vào bữa sáng

Tận dụng không gian sân thượng làm vườn cây, ca sĩ Hồng Nhung có đủ các loại rau trái tươi ngon theo mùa như đu đủ, ổi, việt quất, táo, xoài, dưa leo... Gần đây, diva 7X khoe khóm cây dâu tằm đã chín rộ, được cô thu hoạch, đem làm món ăn sáng healthy.

Sữa chua ăn kèm quả mọng tươi cùng các loại hạt được xem là bữa sáng lý tưởng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cho bữa sáng, bao gồm: chất xơ, đạm, chất béo tốt, vitamin và khoáng chất.

Dâu tằm được xếp vào nhóm quả mọng, chứa hàm lượng cao cyanidin, có công dụng chống oxy hóa, kháng viêm, rất tốt cho làn da, vóc dáng. Đối với sức khỏe làn da, dâu tằm chứa anthocyanins, vitamin C và flavonoid, giúp tăng đề kháng da, giảm các tác hại từ môi trường lên da.

Dâu tằm còn giàu chất chống oxy hóa như beta-carotene giúp vô hiệu hóa các gốc tự do, giảm đốm đồi mồi. Hàm lượng vitamin A, C và E dồi dào của loại quả này cũng đem lại hiệu quả trong việc làm chậm tốc độ hình thành nếp nhăn, chảy xệ da, duy trì làn da khỏe mạnh, tươi tắn.

Dâu tằm giàu chất xơ và các loại chất chống oxy hóa có thể giữ cho đường ruột khỏe mạnh, chống viêm, nhờ đó làm chậm tốc độ lão hóa cơ thể.

Đối với vóc dáng, nhờ có chứa lượng lớn chất xơ nên quả dâu tằm giúp cải thiện các vấn đề về đường ruột như táo bón, đầy bụng, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, góp phần kiểm soát cân nặng, giảm mỡ hiệu quả.

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa có trong dâu tằm còn tốt cho sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa gan nhiễm mỡ, cùng nhiều bệnh lý liên quan đến tuổi tác.

Dâu tằm được ca sĩ Hồng Nhung trồng trong khu vườn trên tầng hai của căn penthouse ở phường An Khánh, TP HCM.

Hồng Nhung, 55 tuổi, tên đầy đủ là Lê Hồng Nhung, bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ thập niên 1980. Cô gặt hái thành công qua những sáng tác của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Trần Tiến, Phú Quang, Quốc Trung, Thanh Tùng... Một số album tiêu biểu của nữ ca sĩ có thể kể đến như Đoản khúc thu Hà Nội (1997), Bài hát ru cho anh (1998), Ngày không mưa (2002), Thuở Bống là người (2003), Khu vườn yên tĩnh (2004). Sau nửa năm điều trị ung thư vú, Hồng Nhung đã hoàn tất các đợt xạ trị và đang trong quá trình hồi phục sức khỏe.