Thu Trúc bị tước danh hiệu giữa cáo buộc “mua” suất Top 10 Miss Eco International 2026

Chỉ ít ngày sau đêm Chung kết Miss Eco International 2026 diễn ra tại Ai Cập, cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế tiếp tục dậy sóng khi đại diện Việt Nam - người đẹp Nguyễn Thị Thu Trúc bất ngờ bị tước danh hiệu Miss Eco Asia 2026.

Không dừng lại ở đó, Ban Tổ chức cuộc thi còn tuyên bố thu hồi quyền tổ chức và giấy phép của đơn vị nắm bản quyền Miss Eco Vietnam vì cáo buộc liên quan đến hành vi “hối lộ” nhằm đổi lấy suất vào Top 10 chung cuộc.

Thông tin chính thức do trang chủ Miss Eco International 2026 đăng tải có liên quan đến đại diện Việt Nam.

Phía Miss Eco International cho biết họ đã ghi nhận nhiều lần “cố gắng hối lộ” từ phía Giám đốc Quốc gia Việt Nam nhằm đổi lấy sự ưu ái và một vị trí trong Top 10 cho đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay. Tổ chức này nhấn mạnh họ đề cao sự minh bạch, công bằng và đạo đức trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, đồng thời khẳng định đang nắm giữ các tài liệu và bằng chứng liên quan, sẵn sàng cung cấp cho những bên cần thiết.

Nguyên văn bài chia sẻ từ Ban Tổ chức cuộc thi Miss Eco International.

Thông báo từ Miss Eco International nhanh chóng làm bùng nổ tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế. Nhiều khán giả cho rằng cách hành xử của Ban Tổ chức có phần mâu thuẫn khi ở phần đầu thông báo, cuộc thi khẳng định không quy trách nhiệm trực tiếp cho người đẹp Thu Trúc và vẫn đánh giá cao tiềm năng của đại diện Việt Nam. Tuy nhiên ngay sau đó, tổ chức này lại cho rằng hành vi của cô ở hậu trường lẫn trên sân khấu “không phù hợp với tiêu chuẩn của danh hiệu”, từ đó quyết định tước bỏ danh hiệu Miss Eco Asia 2026.

Một bộ phận khán giả cho rằng Thu Trúc đang trở thành người chịu ảnh hưởng từ mâu thuẫn giữa đơn vị giữ bản quyền quốc gia và Ban Tổ chức quốc tế. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác nhận định nếu đưa ra cáo buộc nghiêm trọng như “hối lộ”, phía Miss Eco International cần công khai bằng chứng cụ thể thay vì chỉ dừng ở tuyên bố một chiều.

Nhiều bình luận trái chiều xoay quanh bài thông báo về cách làm việc của Ban Tổ chức.

Trước đó, trong đêm Chung kết tối 22/5, người đẹp Mexico Palmira Ruiz đăng quang Miss Eco International 2026. Đại diện Việt Nam Nguyễn Thị Thu Trúc dừng chân ở Top 21 nhưng vẫn được trao giải thưởng khu vực Miss Eco Asia (Hoa hậu Sinh thái châu Á).

Trước đó, đại diện Việt Nam được trao giải thưởng khu vực Miss Eco Asia.

Không chỉ riêng vụ việc liên quan đến đại diện Việt Nam, Miss Eco International 2026 còn bị phủ bóng bởi những tranh cãi xoay quanh kết quả chung cuộc. Ngay sau đêm đăng quang, chiến thắng của người đẹp Mexico Palmira Ruiz đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số fan sắc đẹp quốc tế cho rằng kết quả thiếu thuyết phục và nghi ngờ cuộc thi có sự sắp xếp từ trước.

Đến thời điểm hiện tại, Thu Trúc và đơn vị cử đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi vẫn chưa có phản hồi chính thức về vụ việc.

Miss Eco International là cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức thường niên tại Ai Cập, hướng đến việc lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, du lịch bền vững và các mục tiêu phát triển cộng đồng theo định hướng của Liên hợp quốc. Cuộc thi không chỉ đánh giá nhan sắc mà còn chú trọng kỹ năng trình diễn, hoạt động xã hội và các dự án liên quan đến môi trường. Việt Nam từng ghi dấu ấn tại đấu trường này khi người đẹp Nguyễn Thanh Hà đăng quang Miss Eco International 2023.

Trước đó Việt Nam từng có Nguyễn Thanh Hà đăng quang Miss Eco International 2023.