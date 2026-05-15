Kylie Jenner: 'Tôi đã hoảng sợ khi phát hiện mang thai ở tuổi 19'

"Tôi mang thai năm 19 tuổi. Tôi thực sự hoảng loạn và rất sợ phải nói với bố mẹ", cô út nhà Kardashian - Jenner - nói trong tập podcast Therapuss phát sóng ngày 13/5.

Tuy nhiên, phản ứng của gia đình lại khác hoàn toàn những gì Kylie tưởng tượng. Người đẹp cho biết sau khi chia sẻ với mẹ, không ai trách móc hay tức giận. "Không ai giận tôi cả. Đó là khoảng thời gian rất đặc biệt", cô kể.

Hoang mang khi đứng trước bước ngoặt lớn của cuộc đời nhưng Kylie khẳng định luôn muốn sinh con và trở thành mẹ. "Dù phải làm điều đó một mình hay thế nào đi nữa, đây vẫn là lựa chọn mà tôi sẽ đưa ra", em gái Kim Kardashian nói.

Kylie mang thai chỉ sau hơn một tháng công khai hẹn hò rapper Travis Scott vào tháng 4/2017. Con gái đầu lòng của cặp sao, bé Stormi, chào đời vào tháng 2/2018.

Trong suốt thai kỳ, Kylie giữ kín hoàn toàn thông tin và "ở ẩn" trong những tháng cuối. "Tôi gần như không rời khỏi nhà. Khi nhìn lại thời điểm đó, tôi cảm thấy mình đang bảo vệ bản thân. Và theo một cách nào đó, đúng là như vậy", cô nói.

Vài ngày sau khi sinh Stormi, Kylie mới đăng video xác nhận tin vui với người hâm mộ. Ngôi sao Gen Z cho biết sau khi công khai việc có con đầu lòng, cô đã "khóc nức nở suốt ba tiếng đồng hồ" vì cảm giác như trút bỏ được gánh nặng đè nén suốt nhiều tháng.

"Đó là một chuyện rất lớn mà tôi đã giấu cả thế giới. Tôi lo lắng về phản ứng của mọi người. Đó là quãng thời gian rất nhiều cảm xúc", cô nhớ lại.

Đến năm 2022, Kylie và Travis tiếp tục chào đón con trai Aire Webster. Khác với lần đầu, Kylie chủ động chia sẻ tin vui với công chúng từ sớm.

Trong cuộc trò chuyện, Kylie cũng tiết lộ những khó khăn khi mang thai con thứ hai. Từ tuần thứ 12, cô bị đau thần kinh tọa và đau vùng thắt lưng dữ dội đến mức gần như không thể đi lại bình thường. Ngoài ra, cô còn bị mở cổ tử cung sớm khoảng 3 cm nên phải dành nhiều thời gian nghỉ ngơi trên giường để giữ thai. Người đẹp cũng chịu đựng tình trạng buồn nôn kéo dài và phải ăn liên tục để giảm bớt cảm giác khó chịu. Kết quả, Kylie tăng gần 30 kg và đạt mức khoảng 95 kg vào thời điểm sinh Aire.

Hiện ở tuổi 28, Kylie cho biết cô hài lòng với cuộc sống làm mẹ và cùng Travis Scott chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy hai con sau khi chia tay năm 2022.

Tâm sự trên tạp chí Vanity Fair hồi tháng 3, người mẫu kiêm doanh nhân nói muốn dành những năm cuối tuổi 20 để tập trung cho bản thân, công việc kinh doanh, sự nghiệp, du lịch cùng các con và tận hưởng cuộc sống trước khi nghĩ đến chuyện có thêm em bé.

Kylie đang hẹn hò tài tử Timothée Chalamet, 30 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue hồi tháng 11/2025, nam diễn viên cũng úp mở rằng chuyện có con "có thể nằm trong kế hoạch" tương lai.