Kylie Jenner thừa nhận nâng ngực năm 19 tuổi

Vòng 1 của Kylie Jenner trước (bên trái) và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ (bên phải).

Trong tập phát sóng mới nhất của Keeping Up with the Kardashians là chương trình truyền hình thực tế tập trung vào cuộc sống xã hội và đời tư của gia đình nhà Kardashian - Jenner, Kylie Jenner gây bất ngờ khi chia sẻ đã phẫu thuật nâng ngực.

Thông tin này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông lẫn người hâm mộ, bởi trước đó, Kylie Jenner từng nhiều lần lên tiếng phủ nhận tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. "Cứ lời đồn phẫu thuật thẩm mỹ thì nên tin đi", "Thế mà từ trước đến nay cô ấy cứ giấu diếm làm gì vậy", "Mới 19 tuổi đã phẫu thuật đổi vòng 1 rồi, cũng gan lỳ đấy",... là những bình luận của cư dân mạng.

Kylie Jenner cũng cho hay cảm thấy hối hận vì đã can thiệp thẩm mỹ cho vòng 1.

Theo đó, mỹ nhân này thú nhận với người bạn thân tên Anastasia Karanikolaou đã "dao kéo" vòng 1 vào năm 19 tuổi. "Tôi đã làm ngực trước khi có bé Stormi. Tôi từng không nghĩ sẽ có con khi mới 20 tuổi. Chúng vẫn đang phục hồi khi tôi mang thai", cô chia sẻ.

Kylie Jenner cũng cho hay cô vô cùng hối hận vì đã phẫu thuật để nâng vòng 1, vì chỉ sau đó vài tháng cô mang bầu con đầu lòng, điều này làm ảnh hưởng đến con. "Chúng đẹp và hoàn hảo. Bởi vậy, tôi ước ngay từ đầu đã không đi nâng ngực. Tôi mong những cô gái đang nghĩ về chuyện đó hãy nên đợi sau khi có con", nữ người mẫu 26 tuổi chia sẻ thêm. Cô cũng bày tỏ sự lo lắng nếu con gái biết chuyện mẹ đã chỉnh sửa cơ thể ở tuổi 19 và cũng muốn làm điều đó. "Tôi muốn trở thành người mẹ tốt nhất và là tấm gương tốt nhất cho con, giờ tôi chỉ ước mình chưa sửa gì trên cơ thể", Kylie Jenner nói thêm. Trước đó, Kylie Jenner từng thừa nhận đã tiêm filler làm đầy môi vào năm 17 tuổi.

Sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình của Kylie Jenner.

Chia sẻ với tờ Daily Mail, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng thế giới Rod J. Rohrich cho hay dựa vào kinh nghiệm nghề nghiệp của mình, anh đoán Kylie Jenner đã thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật để thay đổi nhan sắc, bao gồm cả độn cằm và nâng vòng 3. "Tôi nghĩ Kylie đã phẫu thuật thẩm mỹ khá tốt vì nó không quá lộ, đặc biệt là phẫu thuật nâng mũi và tiêm chất làm đầy khuôn mặt. Tôi đánh giá cao khi cô ấy dám cởi mở và thẳng thắn chia sẻ về chuyện chỉnh sửa nhan sắc của mình. Nhìn chung, Kylie vốn đã là một người phụ nữ xinh đẹp, điều quan trọng bây giờ là cô ấy đừng làm dụng phẫu thuật thẩm mỹ là được", Rod J. Rohrich nói.

Tiến sĩ Tabasum Mir, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có gần 20 năm kinh nghiệm tại Thành phố New York cũng chỉ ra sự thay đổi ngoại hình lớn ở Kylie Jenner như mũi cao hơn và kích thước vòng hông lớn hơn. "Khi so sánh các bức ảnh của cô ấy từ năm 2011 đến nay, những thay đổi đáng chú ý trên mũi của cô ấy trở nên rõ ràng, chẳng hạn như mũi hẹp hơn, ngắn hơn và có đường nét hơn. Những biến đổi này có khả năng cao là do phẫu thuật", Tabasum Mir nói.

Tuy nhiên, trong tập phát sóng gần đây của The Kardashians, Kylie Jenner đã phủ nhận việc can thiệp "dao kéo" trên gương mặt. Cô khẳng định: "Một trong những quan điểm sai lầm về tôi là mọi người cứ nghĩ tôi đã phẫu thuật để thay đổi toàn bộ gương mặt, điều đó là sai".

Kylie Jenner chăm chỉ tập luyện để có body nóng bỏng.

Thay vào đó, Kylie Jenner chăm chỉ tập thể dục, kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học để vóc dáng ngày một thăng hạng. Mỹ nhân này tập HIIT (dạng tập luyện cường độ cao ngắt quãng). Về chế độ ăn uống, Kylie Jenner thích ăn thực phẩm hữu cơ. Chế độ ăn uống của cô chủ yếu bao gồm nước trái cây xanh chứa nhiều vitamin và khoáng chất.

Kylie Jenner cũng cho hay khi đã làm mẹ 2 con cô bắt đầu việc tập luyện và xây dựng chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh hơn. Một phần vì muốn giữ dáng sau sinh, phần nữa là muốn làm tấm gương tốt cho các con.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]