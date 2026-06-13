Mặt mộc gây ngỡ ngàng của Hoa hậu Khánh Vân ở tuổi 31

Mới đây, Hoa hậu Khánh Vân đăng tải đoạn video ghi lại quá trình tự trang điểm chuẩn bị sự kiện. Điều khiến nhiều phái đẹp chú ý không chỉ là quá trình "biến hình" của nàng hậu nhờ kỹ năng make-up mà còn là gương mặt mộc được cô tự tin khoe trước ống kính camera thường.

Xuất hiện trong video, Khánh Vân tóc buộc gọn gàng, gương mặt mộc 100% và dù ở tuổi ngoài 30 nhưng làn da vẫn khá ít khuyết điểm. Khánh Vân cho biết lần này cô lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, kết hợp cùng áo bà ba để hóa thân thành hình ảnh cô Út miền Tây. Sự thay đổi hình tượng mang đến cảm giác gần gũi, nền nã nhưng vẫn giữ được nét cuốn hút vốn có của nàng hậu.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn video nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích và bình luận: "Mặt mộc quá đẹp", "Da Khánh Vân nhìn khỏe và mịn màng", "Không trang điểm vẫn nổi bật", hay "Đúng là hoa hậu, để mặt mộc vẫn rất cuốn hút". Bên cạnh đó, một số khán giả còn nhận xét người đẹp ngày càng đằm thắm và trưởng thành hơn sau khi lập gia đình.

Hoa hậu Khánh Vân tự tin để mặt mộc ở tuổi 31.

Trái ngược hình ảnh mặt mộc giản dị, Khánh Vân thường make-up lên đồ "sang - xịn - mịn"

Khánh Vân từ lâu được đánh giá là một trong những hoa hậu sở hữu vẻ đẹp tự nhiên và phong cách gần gũi.

Chính vì vậy, mỗi lần cô chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đều nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Hiện tại, bên cạnh công việc người mẫu, diễn viên và tham gia các sự kiện giải trí, Khánh Vân đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn với ông xã là nhiếp ảnh gia Nguyễn Long.

Sau khi kết hôn, Khánh Vân vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật. Người đẹp tiếp tục xuất hiện trên sàn diễn thời trang, tham gia nhiều chương trình giải trí và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ.

Hình ảnh một nàng hậu vừa thành công trong sự nghiệp, vừa có tổ ấm hạnh phúc khiến cô ngày càng được công chúng yêu mến.