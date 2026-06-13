5 thói quen sinh hoạt giúp Triệu Nhã Chi trẻ đẹp ở tuổi 72

Ở tuổi 72, diễn viên Triệu Nhã Chi vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài trẻ trung, làn da mịn màng cùng thần thái thanh lịch hiếm có. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, mỹ nhân Hong Kong đều gây chú ý với vóc dáng thon gọn, phong thái rạng rỡ và nguồn năng lượng tích cực.

Bí quyết giúp bà duy trì nhan sắc vượt thời gian không nằm ở những phương pháp cầu kỳ mà đến từ các thói quen sinh hoạt khoa học, được duy trì đều đặn suốt nhiều năm. Dưới đây là 5 thói quen giúp Triệu Nhã Chi giữ được vẻ trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ ở tuổi ngoài 70.

Diễn viên Triệu Nhã Chi tại sự kiện Asian Art Film Festival hồi tháng 5.

1. Ăn uống cân bằng

Triệu Nhã Chi nhiều lần chia sẻ bà không theo đuổi các chế độ ăn kiêng hà khắc mà ưu tiên ăn uống cân bằng, đa dạng thực phẩm để cơ thể nhận đủ dưỡng chất. Thực đơn hàng ngày của nữ diễn viên thường có rau xanh, trái cây tươi, protein chất lượng cao từ cá, thịt nạc và các loại đậu. Bà cũng hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, đường và đồ ăn chế biến sẵn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn cân bằng không chỉ giúp duy trì cân nặng ổn định mà còn cung cấp các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cần thiết để làm chậm quá trình lão hóa. Việc bổ sung nhiều rau củ, trái cây còn hỗ trợ bảo vệ làn da trước tác động của gốc tự do, góp phần duy trì vẻ ngoài tươi trẻ và rạng rỡ theo thời gian.

2. Ăn bữa nhỏ, chỉ ăn no khoảng 70%

Một trong những nguyên tắc ăn uống khác được Triệu Nhã Chi duy trì nhiều năm là không ăn quá no. Nữ diễn viên thường chia khẩu phần thành các bữa nhỏ và chỉ ăn đến khi cảm thấy no khoảng 70%. Thói quen này giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhẹ nhàng hơn, đồng thời hạn chế tình trạng nạp quá nhiều calo trong một bữa ăn. Điều này cũng giúp ổn định đường huyết, kiểm soát sự thèm ăn và giảm gánh nặng cho dạ dày và ruột, đặc biệt phù hợp với người già và những người có vấn đề về dạ dày (như bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản).

Sắc vóc nuột nà, vẻ ngoài rạng rỡ, tràn đầy năng lượng giúp Triệu Nhã Chi nhận vô số lời khen.

3. Uống súp bí đao

Triệu Nhã Chi từng nhấn mạnh trên một chương trình truyền hình rằng "phụ nữ nên uống nhiều nước hơn". Bà tiết lộ thường nấu súp bí đao vào mùa hè để thanh nhiệt trừ ẩm. Vào mùa thu, mùa đông, bà chuộng các loại súp giúp làm ấm cơ thể, dưỡng phổi và chống cảm lạnh.

Việc bổ sung những món ăn nhiều nước như súp bí đao có thể hỗ trợ cơ thể duy trì trạng thái đủ nước, đặc biệt trong mùa hè khi nguy cơ mất nước tăng cao. Cơ thể được cấp nước đầy đủ không chỉ giúp các cơ quan vận hành hiệu quả hơn mà còn góp phần duy trì làn da mềm mại, căng mịn. Thói quen đơn giản này góp phần không nhỏ giúp Triệu Nhã Chi luôn giữ được vẻ ngoài tươi tắn và tràn đầy sức sống.

4. Rửa mặt bằng nước vo gạo

Bên cạnh vóc dáng cân đối, làn da săn chắc, không nếp nhăn của Triệu Diệu Chi cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ khan giả. Bà từng chia sẻ rằng rất thích rửa mặt bằng nước vo gạo và ca ngợi những lợi ích của loại nước này. Đây là bí quyết làm đẹp quen thuộc của phụ nữ châu Á từ nhiều thế hệ trước.

Nước vo gạo chứa một lượng nhỏ vitamin nhóm B, khoáng chất và các hợp chất chống oxy hóa, giúp làm sạch da nhẹ nhàng và hỗ trợ duy trì độ mềm mại tự nhiên. Dù không thể thay thế các sản phẩm chăm sóc da chuyên dụng, việc sử dụng nước vo gạo như một bước làm sạch bổ sung có thể giúp làn da cảm thấy dễ chịu hơn.

Minh tinh Hong Kong quan niệm vẻ đẹp đến từ tâm trí bình an nên luôn giữ thái độ sống tích cực, lạc quan, tránh xa stress.

5. Tập luyện ít nhất 3 buổi mỗi tuần

Nhiều người lớn tuổi bị gù lưng khi về già, nhưng Triệu Nhã Chi vẫn giữ được tư thế thẳng đẹp. Bà tiết lộ rằng thường tập thể dục 3 - 5 lần một tuần, bao gồm cả bài tập dưỡng sinh Bát Đoạn Cẩm. Y học cổ truyền Trung Quốc tin rằng Bát Đoạn Cẩm có thể thúc đẩy tuần hoàn máu khắp cơ thể, đả thông kinh mạch, chỉnh tư thế, điều hòa khí huyết và giảm đau lưng. Hơn nữa, các động tác của Bát Đoạn Cẩm nhẹ nhàng và ít gây áp lực lên các khớp, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi.

Triệu Nhã Chi sinh năm 1954, ra mắt với tư cách Hoa hậu Hong Kong năm 1973, xuất hiện lần đầu trong một chương trình truyền hình vào năm 1975. Các phim từng đóng gồm Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Sở Lưu Hương, Bến Thượng Hải, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Đế Nữ Hoa, Người tình của Tần Thủy Hoàng, Dương Môn Hổ Tướng, Thanh Hoa... Bà được khán giả yêu mến gọi là "Nữ hoàng phim cổ trang", ở thế hệ của mình.

Bất chấp tuổi 70, bà vẫn miệt mài làm việc trong showbiz, thi thoảng xuất hiện trên tạp chí, đóng quảng cáo.... Gần đây, cô dự Chương trình Ánh sáng Rạng rỡ 2025 (31/10), tham gia buổi hòa nhạc 1/11, quay video cổ vũ Đại hội Thể thao toàn quốc, làm đại sứ sức khỏe toàn cầu của Tmall...