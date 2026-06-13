Thói quen giúp cô gái người Nhật đánh bay 28 cm mỡ bụng

Suzu - một nhân viên văn phòng 26 tuổi tại Nhật Bản từng là người rất năng động, chơi nhiều môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, cầu lông. Tuy nhiên, từ khi bước vào môi trường công sở, do áp lực công việc, cô bắt đầu xem ăn uống như một cách để giải tỏa cảm xúc. Suzu thú nhận thời điểm cân nặng 86 kg cô từng gọi thêm ba phần mì khi ăn ramen.

Suzu từng nặng 86, 3 kg (cao 1,65 cm) vì thói quen ăn uống vô độ.

Sau hai năm đi làm, Suzu tăng 25 kg, thân hình nặng nề có lúc khiến cô bị hiểu nhầm là đang mang thai. Quyết tâm thay đổi bản thân, Suzu đã tham gia vào một chương trình cải thiện bản thân, có sự hỗ trợ của huấn luyện thể hình, chuyên gia dinh dưỡng cùng nhà tạo mẫu tóc.

Bước vào hành trình thay đổi, huấn luyện viên đặt mục tiêu đầu tiên là xây dựng khối lượng cơ bắp và tăng cường trao đổi chất cơ bản cho Suzu. Các bài tập tại phòng gym chủ yếu là cardio kết hợp với một số động tác cơ bản như squat, nâng chân, gập bụng, plank. Khi về nhà, Suzu có thói quen dắt chó đi dạo nên PT yêu cầu cô tiếp tục việc này và kéo dài thời gian đi dạo nhiều nhất có thể để tiêu hao nhiều calo hơn.

Suzu trước và sau khi giảm thành công 23kg.

Song song với vận động, Suzu cũng thiết lập những thói quen ăn uống lành mạnh hơn. Để tránh ăn uống vô tội vạ, cô bắt đầu nấu ăn tại nhà và hình thành thói quen lên kế hoạch, chuẩn bị thức ăn cho cả tuần. Mỗi bữa ăn đều tuân thủ quy tắc nhiều rau củ, protein nạc và một lượng vừa phải tinh bột cùng súp miso. Trong ngày, Suzu cũng chú trọng uống đủ nước, tránh đồ uống chứa đường, ưu tiên trái cây có chỉ số đường huyết thấp và chỉ được ăn các món bánh ngọt một lần trong tuần.

Sau gần một năm kiên trì, Suzu giảm thành công 23 kg, giảm tỷ lệ mỡ cơ thể từ 46,6 % xuống còn 31,9 %. Riêng vòng eo giảm từ 103 cm xuống còn 75 cm, giúp cơ thể thon thả, gọn gàng rõ rệt.

Bên cạnh ngoại hình thay đổi rõ rệt, sức khỏe tinh thần cùng sự tự tin của Suzu cũng được cải thiện đáng kể.