Ca sĩ Jack hát bài có ca từ phản cảm, chưa xin phép: Có thể đối mặt với mức phạt ra sao?

Thông tin với PLO chiều 21-10, phía Sở Văn hoá và Thể thao (VH&TT) Hà Nội cho biết nội dung và tên bài hát đang gây tranh cãi của ca sĩ Jack không có trong danh sách các ca khúc được Sở VH&TT Hà Nội chấp thuận cho biểu diễn tại đêm nhạc Moonlit Childhood ngày 16-10.

"Hiện Sở VH&TT Hà Nội đang làm việc với đơn vị tổ chức sự kiện có sự tham gia của ca sĩ Jack. Khi có thông tin mới, phía Sở VH&TT sẽ cung cấp đến báo chí" - đại diện Sở VH&TT Hà Nội cho hay.

Jack có thể đối mặt với mức phạt nặng

Phần trình diễn ca khúc gây tranh cãi của Jack chưa được cấp phép. Ảnh: FBNV

Trao đổi về việc trong một chương trình, ca sĩ có được hát bài hát chưa được cấp phép, tùy tiện ngẫu hứng vậy không?

Luật sư Bùi Trần Nhật Vi (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết trường hợp của ca sĩ Jack là biểu diễn ngẫu hứng bài hát chưa có trong danh mục biểu diễn được cơ quan có thẩm quyền cấp phép là có dấu hiệu của hành vi biểu diễn không đúng với nội dung ghi trong văn bản chấp thuận.

Điều này vi phạm quy định tại Điều 4 Nghị định 144/2020 quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Cụ thể, Điều 4 Nghị định 144/2020 quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật: “Thực hiện đúng với nội dung đã thông báo; nội dung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận theo quy định tại Nghị định này; Bảo đảm hoạt động có nội dung phù hợp với văn hóa truyền thống; phù hợp với lứa tuổi, giới tính theo quy định của pháp luật; trường hợp tổ chức cho trẻ em phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em;…”

Việc xử phạt cho hành vi vi phạm này được căn cứ theo Nghị định 38/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo.

Cụ thể, khoản 2 Điều 11 Nghị định 38/2021 quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi "Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận”.

Do bài hát này do chính Jack sáng tác và biểu diễn nên không đặt ra vấn đề về xâm phạm bản quyền tác giả ở đây.

Bên cạnh đó, nếu nội dung bài hát có sử dụng từ ngữ, phương thức biểu đạt trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khoẻ cộng đồng và tâm lý xã hội thì có thể sẽ bị xử phạt theo khoản 7, Điều 11 Nghị định 38/2021.

Cụ thể, phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức biểu diễn, thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn có nội dung kích động bạo lực; ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại; sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

"Về hình thức xử phạt bổ sung đối với vi phạm tại khoản 7 Điều 11 là đình chỉ hoạt động tổ chức biểu diễn từ 12 tháng đến 24 tháng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm trên" - Luật sư Bùi Trần Nhật Vi thông tin .

Phía Jack phủ nhận

Trước đó, vào tối 20-10, phía công ty quản lý ca sĩ Jack-J97 đã chính thức lên tiếng về vụ việc liên quan đến phần trình diễn ngẫu hứng một bài hát chưa được cấp phép, trong đó có câu hát tục tĩu gây tranh cãi trong đêm nhạc hôm 16-10.

Theo đó, phía công ty quản lý của ca sĩ Jack-J97 thông tin trên fanpage chính thức rằng những ngày qua đã ghi nhận thông tin và luồng ý kiến đa chiều trên mạng xã hội liên quan đến ca từ trong ca khúc mới mà nghệ sĩ Jack-J97 biểu diễn tại sự kiện tối 16-10.

Phía công ty quản lý ca sĩ Jack-J97 khẳng định ca từ gốc trong bản sáng tác của Jack hoàn toàn không có cụm từ tục tĩu như một số thông tin đang lan truyền.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi ca từ này gây ra những hiểu lầm không đáng có" - phía công ty thông tin.

Phía ca sĩ Jack khẳng định ca khúc không có chủ ý gây phản cảm, mà đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc lạc quan. Ảnh: FBNV

"Chúng tôi xin ghi nhận một cách trân trọng tất cả các góp ý thiện chí để có thể cẩn trọng hơn trong các sản phẩm tương lai, đảm bảo mọi ca từ đều phù hợp với nhiều đối tượng khán giả" - công ty quản lý cho hay.

Trước đó, vào tối 16-10, tại đêm nhạc Moonlit Childhood diễn ra ở Hà Nội, ca sĩ Jack trình diễn một ca khúc mới chưa công bố. Trước khi bắt đầu phần trình diễn, Jack chia sẻ đây là "ca khúc chưa có tên", được anh viết để "trút hết tâm tư, không đặt nặng thương mại" và gửi lời đến khán giả: "Nếu bài hát không hay, mong mọi người bỏ qua".

Tuy nhiên trái với lời giới thiệu khiêm tốn, phần ca từ trong bài lại khiến khán giả bất ngờ với những ca từ bị cho là tục tĩu, phản cảm.

Chỉ sau vài giờ kể từ khi clip biểu diễn của Jack lan truyền, mạng xã hội tràn ngập tranh luận. Đa số ý kiến cho rằng ca từ trong ca khúc mới của Jack thô tục, phản cảm, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng tẩy chay, cấm biểu diễn.