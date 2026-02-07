U70 Dương Lệ Bình nhịn đói, chỉ ăn khi đã biểu diễn xong

Ở tuổi 68, Dương Lệ Bình vẫn giữ sức hút trong làng múa. Bên cạnh tài năng, nữ nghệ sĩ gần 70 tuổi được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi thần sắc tươi tắn, vóc dáng mảnh mai, lưng thẳng nuột nà cùng vòng eo nhỏ nhắn.

Sắc vóc Dương Lệ Bình ở tuổi gần 70.

Trong buổi giao lưu tại Thâm Quyến gần đây, Dương Lệ Bình tiết lộ những ngày có lịch biểu diễn, bà thường để bụng đói. Từ lúc thức dậy cho đến khi chương trình bắt đầu vào khoảng 20h, bà sẽ không ăn uống bất cứ thứ gì trừ nước ấm. Bữa ăn đầu tiên trong ngày và duy nhất của Dương Lệ Bình là sau khi màn biểu diễn kết thúc. Bà nói thêm rằng khi diễn xong sẽ tự thưởng những món ăn bổ dưỡng "như vài lát cá hồi".

Nếu ngày hôm sau tiếp tục biểu diễn, Dương Lệ Bình lại nhịn ăn, uống duy nhất nước ấm. Bà gọi đây là "nhịn ăn gián đoạn" và cảm thấy cách này phù hợp với cơ địa, vẫn tràn đầy năng lượng, đồng thời giữ cơ thể nhẹ nhõm. Thói quen này đã góp phần giúp vũ công hàng đầu Trung Quốc duy trì mức cân 44 kg (cao 1,6 m) từ nhiều năm qua.

Tham gia họp báo giới thiệu show Khổng tước - The Peacock Hanoi 2026 chiều 26/1, Dương Lệ Bình cho biết mỗi ngày đều đứng lên cân để kiểm soát cân nặng, cố gắng không tăng hoặc giảm trọng lượng đột ngột. Bà tham khảo nhiều cách dưỡng sinh trong cuốn Bản thảo cương mục - từ điển bách khoa về dược vật học Trung Quốc. Nghệ sĩ phủ nhận thông tin nhiều năm không ăn cơm như một số trang đưa tin. Mỗi tuần, bà nhịn ăn tối thiểu hai ngày, ngay cả khi không có lịch biểu diễn, vì cho rằng trong thời gian này, những độc tố trong cơ thể sẽ được đào thải.

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình trong buổi họp báo hồi tháng 1 ở Hà Nội, giới thiệu show diễn vào tháng 3 tại Nhà hát Hồ Gươm. Ảnh: Hòa Nguyễn

Dương Lệ Bình sinh năm 1958, gây tiếng vang trong làng múa quốc tế với điệu chim công. Trang QQ đánh giá cô là nghệ sĩ đạt thành tựu cao nhất trong lĩnh vực múa dân tộc Trung Quốc. Trong vai trò diễn viên, cô lưu dấu ấn với vai Mai Siêu Phong trong Anh hùng xạ điêu (bản có Lý Á Bằng, Châu Tấn). Lệ Bình được mệnh danh là Mai Siêu Phong xinh đẹp nhất màn ảnh. Dương Lệ Bình đã qua hai đời chồng, không có con, hiện sống độc thân. Tên tuổi cô gắn liền với điệu múa công được trình diễn lần đầu vào năm 1986, từ đó giành được giải thưởng quốc gia đầu tiên và nổi tiếng khắp cả nước.