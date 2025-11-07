Ca sĩ Jack bị phạt 55 triệu đồng, cấm biểu diễn 9 tháng

Theo cơ quan quản lý, ở đêm nhạc ngày 16/10 tại sân khấu Cung Xuân, phường Bạch Mai, Hà Nội, Jack đã hát một ca khúc "không phù hợp thuần phong mỹ tục, có dấu hiệu vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật". Qua quá trình làm việc, đại diện đơn vị tổ chức sự kiện thừa nhận sai sót.

Trong văn bản công bố ngày 7/11 của Sở, bà Trần Thị Cẩm Loan - mẹ ruột và là đại diện của Jack - cho biết rút kinh nghiệm, hiểu rằng bài hát ca sĩ trình diễn có thể "gây tác động tiêu cực đến cộng đồng". Bà Loan cam kết Jack không tái phạm, đồng thời mong muốn các cơ quan tạo điều kiện để ca sĩ có cơ hội sửa sai, tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Sở cho biết thời gian tới tăng cường phối hợp các đơn vị chức năng, nhằm quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn thành phố, đảm bảo chuẩn mực và đúng quy định của pháp luật.

Ca sĩ Jack. Ảnh: Fanpage J-97

Ngày 29/10, Jack xin lỗi khán giả và nhận hoàn toàn trách nhiệm về tiết mục biểu diễn có ngôn từ gây hiểu lầm, gây nên nhiều phản ứng trong dư luận.

"Tôi hiểu mọi hành động, lời nói trên sân khấu của mình đều mang sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Sự việc lần này giúp tôi hiểu hơn trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân và nhận thức về trách nhiệm văn hóa xã hội của người nghệ sĩ", ca sĩ nói.

Jack sẽ cùng êkíp rà soát, điều chỉnh toàn bộ nội dung hoạt động sáng tạo. "Tôi cam kết mọi sản phẩm sau này đều tuân thủ theo định hướng văn hóa, thuần phong mỹ tục", Jack nói thêm.

Trước đó, ca khúc vi phạm của Jack được cho là cách anh đáp trả những ý kiến trái chiều từ dư luận về ồn ào xoay quanh đời tư của anh. Phần ca từ có những câu như: "Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám. Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm", "Chuyện thường cơm bữa, có nữa, có nữa, có sao. Fan thường kêu anh vì họ Lào...". Trên các diễn đàn, nhiều khán giả nhận xét bài hát nhảm nhí, chứa cụm từ khi nói lái có thể sang nghĩa tục tĩu. Không ít người đặt câu hỏi vì sao ca khúc này có thể được trình diễn trên sân khấu.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cho biết chương trình được cấp phép nhưng bài hát của Jack không nằm trong danh sách kiểm duyệt. Trước phản ứng của khán giả, đại diện Jack giải thích anh biểu diễn ngẫu hứng và bài hát mang thông điệp động viên mọi người tự tin vào giá trị bản thân.

Jack, 28 tuổi, tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, từng hợp tác với nhà sản xuất K-ICM. Tháng 11/2020, anh đoạt giải Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc tại MTV EMA. Sau khi ngừng hợp tác K-ICM, anh tiếp tục gây chú ý với các MV Đom đóm, Laylalay.

Năm 2024, anh vướng ồn ào đời tư, nghỉ hát một thời gian dài trước khi quay lại vào giữa năm. Đầu tháng 10, Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM phạt hành chính ca sĩ bốn triệu đồng vì tổ chức họp báo giới thiệu dự án mới giữa tháng 7 nhưng lại dành phần lớn thời gian để nói về ồn ào đời tư với bạn gái cũ - nội dung không được cấp phép.

Tháng 7 năm ngoái, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phạt hành chính ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mức 27,5 triệu đồng và đình chỉ biểu diễn 9 tháng vì "đeo huy hiệu lạ" khi biểu diễn trên sân khấu. Ca sĩ Angela Phương Trinh và Hương Tràm cũng từng bị cấm biểu diễn sáu và ba tháng, lần lượt hồi năm 2013 và 2014, do ăn mặc phản cảm.