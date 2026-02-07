Gu mặc của ngôi sao làm nên lịch sử ở Grammy

Debí Tirar Más Fotos của Bad Bunny trở thành album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên thắng Album của năm - danh hiệu quan trọng nhất ở Grammy - trong lễ trao giải tối 1/2. Chiến thắng giúp Bunny tạo nên lịch sử trong sự kiện được mong chờ của làng nhạc thế giới. Ảnh: AP

Tới sự kiện năm nay, anh chọn bộ vest Schiaparelli chiết eo được làm lại từ phiên bản Haute Couture dành cho nữ, điểm nhấn là hàng nút thắt đặc trưng của corset phía sau. Thiết kế cân bằng giữa phong cách may đo truyền thống và sự phá cách hiện đại. Ca sĩ hoàn thiện vẻ ngoài với trang sức Cartier.

Bad Bunny 32 tuổi, tên thật là Benito Antonio Martínez Ocasio. Anh từng hợp tác các nghệ sĩ J Balvin, Ozuna, Farruko, Residente, Arcángel và Daddy Yankee. Theo Variety, anh được xem là người góp phần phổ biến thể loại nhạc reggaeton và nhạc Latin trap qua các bài hát như Me Porto Bonito, Tití Me Pregunto, Yo Perreo Sola.

Trước đây, anh nổi tiếng nhờ đăng tải nhạc của mình lên nền tảng SoundCloud, nơi nhà sản xuất DJ Luian phát hiện sáng tác Diles của anh năm 2016 - đánh dấu cột mốc bắt đầu sự nghiệp. Tên tuổi anh bùng nổ khi hợp tác J Balvin trong bản hit Oasis (2019). Ảnh: Instagram Bad Bunny

Bad Bunny diện thiết kế của Prada, phối túi quá khổ ở Met Gala 2025. Ảnh: AFP

Không chỉ thành công trong âm nhạc, ca sĩ còn chinh phục làng mốt bằng gu mặc sáng tạo. Trong một bài viết về phong cách thời trang của Bunny, Vogue cho rằng "những bộ trang phục đẹp nhất của Bad Bunny chứng minh anh ấy thuộc đẳng cấp riêng". Với sức ảnh hưởng lớn, dẫn dắt nhiều xu hướng, anh được công nhận là biểu tượng thời trang thế giới.

Nhờ gu thẩm mỹ, anh được Met Gala mời làm đồng chủ tịch sự kiện thời trang lớn nhất thế giới năm 2024. Ca sĩ diện trang phục đặt may đo của Maison Margiela Artisanal do John Galliano thiết kế và đôi bốt Tabi làm riêng. Để thể hiện chủ đề Khu vườn thời gian, anh cầm một bó hoa bằng vải barathea đen, phối mũ xốp. Vogue nhận xét diện mạo này thanh lịch và đầy chất thơ, chọn anh vào nhóm sao nam mặc đẹp ở sự kiện. Ảnh: AFP

Theo GQ, Bunny ăn mặc phá cách từ năm 12 tuổi và ngày càng táo bạo, hút mắt hơn theo thời gian. "Tôi không phân biệt giới tính khi mua quần áo. Tại sao chỉ phụ nữ mới được sơn móng tay? Chỉ là móng tay thôi mà", anh nói với GQ. Ngoài trang phục, Bunny còn đầu tư cho kiểu tóc, trang sức và phụ kiện. Anh từng khiến khán giả thích thú với các kiểu tóc tết đính kèm hạt pha lê, kim băng, đeo móc trang trí cho kính râm. Ảnh: AFP

Năm 2023, với chủ đề Karl Lagerfeld: A Line of Beauty của Met Gala, rapper gây sốt khi diện bộ vest trắng hở lưng do Jacquemus thiết kế. Anh còn phối thêm khăn choàng dài chấm đất màu trắng đính hoa trà - loài hoa biểu tượng của Chanel. Ảnh: Pinterest

Cùng năm, khi đến xem giải F1 ở Monaco, rapper thu hút sự chú ý với bộ cánh vừa hài hước vừa thanh lịch. Trang phục gồm áo thun nữ in họa tiết bikini đánh lừa thị giác và quần Tây. Ảnh: GQ

Trong lần đầu tới Met Gala 2022, giọng ca Party đặt Riccardo Tisci thực hiện trang phục. Theo Vogue, để thể hiện chủ đề Thời kỳ Hoàng kim, anh nghiên cứu trang phục nam và nữ của người dân Puerto Rico thời điểm đó, sau đó kết hợp tạo thành bộ cánh này. Ảnh: GQ

Ngôi sao biến thảm đỏ tại AMAs 2021 thành sàn diễn thời trang của riêng mình với bộ quần áo xanh bạc hà cùng đôi giày như bao tải. Ảnh: AFP

Ở Grammy 2021, Bad Bunny mang đến phong cách gothic bằng cả bộ màu đen. Phụ kiện là cành hoa hướng dương tạo điểm nhấn màu sắc thú vị cho tổng thể. Ảnh: GQ