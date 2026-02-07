Hoa hậu đóng phim Tết của Trường Giang: Làm mẹ đơn thân, từng đăng quang quốc tế

"Nhà ba tôi một phòng" là dự án gia nhập đường đua phim Tết Bính Ngọ do Trường Giang đạo diễn . Nguyễn Đình Như Vân gây chú ý khi là nàng hậu duy nhất tham gia bộ phim này.

Như Vân cho biết cô bị lay động từ khi đọc kịch bản, bởi tác phẩm kể về hành trình "gà trống nuôi con" của người đàn ông trung niên. Người đẹp 9X là mẹ đơn thân của hai cô con gái nên đồng cảm với những trăn trở, lo âu của nhân vật do Trường Giang thủ vai.

So với các dự án trước, vai diễn này mang đến cho Như Vân nhiều đất diễn và đòi hỏi chiều sâu nội tâm phức tạp hơn. Là diễn viên tay ngang, người đẹp chủ yếu khai thác trải nghiệm đời sống để tìm điểm kết nối với nhân vật, qua đó thể hiện vai diễn một cách tự nhiên.

Nguyễn Đình Như Vân sinh năm 1991, quê Lâm Đồng. Trong làng mẫu Việt, Như Vân được xem là chân dài "bốc lửa" hàng đầu. Cô gây ấn tượng bởi chiều cao 1,74m cùng hình thể nóng bỏng với số đo 90-63-91.

Như Vân là huấn luyện viên catwalk trong nhiều cuộc thi nhan sắc lớn như "Hoa hậu Việt Nam", "Hoa hậu Thế giới Việt Nam", "Hoa hậu Quốc gia Việt Nam"…, là siêu mẫu được nhiều nhà thiết kế tin tưởng.

Năm 2023, cô tham gia "The New Mentor 2023", trở thành học trò của Hồ Ngọc Hà và giành ngôi Á quân. Năm 2024, cô đảm nhận vai trò huấn luyện viên của chương trình thực tế "Quý ông hoàn mỹ".

Tháng 3/2025, Như Vân vượt qua 60 cô gái khắp thế giới để đăng quang Miss Global (Hoa hậu Toàn cầu). Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam chiến thắng tại đấu trường nhan sắc này.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Như Vân còn được công chúng quan tâm về đời tư. Cô sinh con đầu lòng năm 18 tuổi và trở thành mẹ đơn thân sau khi cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ.

Sau đó, cô về chung nhà với một doanh nhân người Mỹ và sinh thêm một cô con gái. Đầu năm 2025, cô thừa nhận đã chia tay bạn trai người Mỹ nhưng không tiết lộ nguyên nhân, chỉ khẳng định hai người chưa đăng ký kết hôn.

Hiện tại, Như Vân làm mẹ đơn thân nuôi 2 con gái. Người đẹp tâm sự con cái là nguồn động lực lớn giúp cô trên hành trình làm nghệ thuật.

Thời gian qua, cô góp mặt trong danh sách đề cử "Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025" do diễn đàn sắc đẹp Missosology bình chọn.