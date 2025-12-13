Hot girl đấu kiếm Ngô Thị Hương gây sốt tại SEA Games 33

SEA Games 33 đang tạo sức nóng trên mạng xã hội khi nhiều vận động viên gây ấn tượng với thành tích và diện mạo nổi bật. Trong đó, Ngô Thị Hương - kiếm thủ sinh năm 2001 thu hút nhờ ngoại hình nổi bật, đôi chân dài như người mẫu.

Ngô Thị Hương bắt đầu tập điền kinh sau đó chuyển sang đấu kiếm từ năm cấp 2. Sau thời gian luyện tập, cô lên Hà Nội tập trung tại Trung tâm huấn luyện, dần khẳng định mình qua hàng loạt giải trẻ trong nước.

Sở hữu chiều cao 1,75 m, đôi chân dài, Ngô Thị Hương được cư dân mạng gọi là “hoa khôi đấu kiếm”. Những hình ảnh luyện tập hay đời thường của nữ kiếm thủ đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2022, Hương giành huy chương vàng nội dung kiếm chém nữ. Đây là cột mốc giúp cô được chú ý nhiều hơn trên bản đồ đấu kiếm Việt Nam. Năm 2021, cô cũng góp mặt trong đội hình tham dự giải vô địch thế giới tại Ai Cập, có kinh nghiệm thi đấu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp.

Bên cạnh năng lực, ngoại hình là yếu tố khiến Ngô Thị Hương trở nên “viral” khắp mạng xã hội.

Ít người biết rằng năm 2025, Ngô Thị Hương ghi danh ở Vietnam's Next Top Model 2025. Cô được nhận xét có nhiều điểm giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Những khoảnh khắc để mặt mộc hoặc chỉ trang điểm nhẹ của cô nhận hàng nghìn bình luận khen ngợi.

Dù thế, Ngô Thị Hương vẫn ưu tiên sự nghiệp vận động viên. Cô cân bằng giữa luyện tập và đời sống cá nhân.

Trên mạng xã hội, Ngô Thị Hương xây dựng hình ảnh trẻ trung, hiện đại, ưa chuộng phong cách thời trang năng động, tôn dáng, nhiều lần khoe đôi chân dài thẳng tắp. Cô duy trì hình thể săn chắc, thon gọn nhờ cường độ luyện tập cao.

SEA Games 33 đánh dấu lần thứ hai Ngô Thị Hương có cơ hội góp mặt ở đấu trường khu vực. Với tuổi đời còn trẻ và nhiều tiềm năng, cô được kỳ vọng tiếp tục mang đến những màn trình diễn thuyết phục, đem thành tích cao về cho thể thao nước nhà.