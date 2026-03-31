Hoa hậu Trương Manh giữ dáng nóng bỏng ở tuổi tứ tuần

Với gương mặt đẹp và số đo hình thể chuẩn, thời đỉnh cao sự nghiệp, Trương Manh từng được coi là một trong những biểu tượng gợi cảm của màn ảnh Hoa ngữ. Ở tuổi 45 và đã trải qua một lần sinh nở, cô vẫn giữ gìn được hình thể nóng bỏng, quyến rũ.

Thân hình quyến rũ, vòng eo thon thả ở độ tuổi tứ tuần của Trương Manh được khen "ăn đứt" nhiều cô gái trẻ.

Theo QQ, những người thân thiết với Trương Manh đều tiết lộ cô rất nghiêm khắc và kỷ luật với bản thân trong việc giữ gìn sắc vóc. Cô thức dậy vào 6h30 mỗi sáng, hiếm khi trễ nhịp. Thay vì ăn sáng ngay, người đẹp ưu tiên 20 phút đi bộ nhanh khi bụng rỗng để kích hoạt cơ thể, sau đó dành thêm 40 phút cho các bài tập sức mạnh.

Tại nhà, cô luôn chuẩn bị sẵn dây kháng lực và tạ nhỏ, từng động tác được thực hiện chuẩn xác, kiểm soát hơi thở tốt, không khác gì một vận động viên chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, nàng hậu còn duy trì thói quen chơi tennis ít nhất 3 buổi mỗi tuần.

Sắc vóc Hoa hậu Trương Manh ở tuổi tứ tuần.

Về chế độ ăn, Trương Manh rất nghiêm túc với những quy tắc tự đặt ra cho bản thân. Người đẹp ưu tiên thực đơn "xanh" với lượng lớn rau củ mỗi ngày và gần như nói không với cơm trắng suốt hơn 10 năm. Trong khẩu phần ăn của cô, các loại tinh bột tinh chế như gạo trắng hay mì ống gần như bị loại bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, cô lựa chọn những nguồn tinh bột tốt hơn như quinoa, khoai lang và ngô. Protein được bổ sung chủ yếu từ ức gà, tôm và đặc biệt là lòng trắng trứng.

Cách chế biến của cô cũng tối giản hết mức để giữ trọn dinh dưỡng cũng như tránh độn thêm calo. Rau thường được dùng với khẩu phần lớn, chỉ thêm vài giọt dầu ô liu, hạn chế tối đa dầu mỡ cùng các loại gia vị, nước xốt ăn kèm.

Ngay cả trong những buổi tiệc, Trương Manh vẫn giữ nguyên tắc ăn uống nghiêm ngặt. Cô chỉ lựa chọn một lượng nhỏ rau xanh và thịt nạc, ăn uống chậm rãi nhằm kiểm soát khẩu phần. Khi bạn bè tụ họp ăn lẩu hay đồ nướng, người đẹp chủ yếu ngồi trò chuyện, trước mặt luôn là một ly nước, thay vì tham gia tận hưởng các món ngon. Chia sẻ về việc có bị cám dỗ trước đồ ăn hay không, Trương Manh thừa nhận điều đó là khó tránh. Tuy nhiên, mỗi lúc như vậy cô thường nghĩ về việc gương mặt có thể sưng phù, cơ thể trở nên nặng nề vào ngày hôm sau nên nhanh chóng kiểm soát bản thân và nói không với việc ăn quá đà.

Trương Manh khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc năm 2004.

Trương Manh (Alina Zhang) sinh năm 1981, gia nhập làng giải trí từ năm 2004 thông qua cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc. Cô tham gia vai phụ nhiều phim như Võ Thập Lang cùng Hoắc Kiến Hoa, Cuộc Gọi Thứ 601 cùng Hồ Ca, Trương Bá Chi... hay nổi bật nhất là Thần Thoại bản truyền hình. Nhan sắc của Trương Manh trong phim đã giúp cô nổi danh, thậm chí còn được gọi là "Kim Hee Sun xứ Trung". Sau một loạt vai phụ nhỏ, Trương Manh dần dần lên hàng chính và còn được đề cử Hoa Đỉnh vào năm 2017. Cô từng sảy thai khi trong quá trình quay phim Biển cát cùng Ngô Lỗi và Dương Dung.