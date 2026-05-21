Sắc vóc Thúy Diễm khi mang bầu bốn tháng

Thúy Diễm cho biết cô vừa trải qua giai đoạn ốm nghén, sức khỏe dần ổn định và trở lại sinh hoạt bình thường.

Trong bộ ảnh ghi dấu cột mốc mang thai bốn tháng, chia sẻ trên trang cá nhân hôm 19/5, bà xã Lương Thế Thành được khán giả khen ngợi nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ.

Diễn viên Lương Thế Thành cũng bày tỏ hạnh phúc khi sắp được làm bố lần hai ở tuổi U50.

Theo diễn viên, trong những tháng đầu thai kỳ, cô sụt hai kg do ăn uống kém và mất ngủ.

Gần đây, cô bắt đầu ăn ngon miệng hơn nên tranh thủ bồi dưỡng, nhờ đó tăng 6 kg chỉ trong hơn một tháng.

Thúy Diễm cho biết nhờ có kinh nghiệm từ lần mang thai trước nên cô không kiêng khem quá mức mà bổ sung dinh dưỡng theo nhu cầu cơ thể.

Nữ diễn viên ưu tiên ăn những món mình yêu thích, đồng thời hạn chế đồ ngọt và tăng cường rau xanh trong khẩu phần ăn.

Thúy Diễm giữ tinh thần thoải mái, luôn cảm thấy vui vẻ khi được chồng và con quan tâm, cưng chiều.

Cô khen ông xã Lương Thế Thành rất khéo chăm sóc vợ bầu, trong khi con trai cô, bé Bảo Bảo, biết tự lập nên không phải lo lắng quá nhiều.

Trước đó, khi bụng bầu chưa lộ rõ, Thúy Diễm tranh thủ diện thiết kế ôm sát, chụp bộ ảnh ghi lại kỷ niệm trong hành trình mang thai.

Hiện Thúy Diễm ngừng công việc, tập trung dưỡng thai và dành thời gian đi du lịch cùng chồng con để cải thiện tâm trạng.

Cô phối đồ trẻ trung khi dạo phố lúc mới cấn bầu.

Thúy Diễm sinh năm 1986, là gương mặt nổi bật của truyền hình phía Nam. Cô và ông xã Lương Thế Thành bén duyên qua công việc, từng kết hợp trong các phim Trái tim hoa hồng, Rau muống tháng 9, Tôi yêu cô đơn, Ranh giới tình yêu, Sau bức tường lửa, Cát đỏ... Họ kết hôn năm 2016 và cả hai đón con đầu lòng hai năm sau đó.