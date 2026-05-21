Bộ váy xẻ sâu tới eo chiếm trọn sự chú ý trên thảm đỏ Cannes

Tại buổi công chiếu La Bataille de Gaulle : L'age de fer, siêu mẫu Bella Hadid trở thành tâm điểm với thiết kế cầu kỳ của Schiaparelli. Bộ váy được tạo thành từ những vòng tròn móc crochet, đi kèm khoảng hở lớn ở phần bụng và ghim cài màu đen nổi bật. Thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách biểu tượng của Jane Birkin trong thập niên 1960. Cô hoàn thiện diện mạo bằng trang sức Chopard.

Ca sĩ Italy Elodie lựa chọn váy lụa satin màu vàng ánh kim với họa tiết lá cây của Prada. Cô kết hợp cùng dây chuyền, khuyên tai, vòng tay và nhẫn Bird on a Rock của Tiffany & Co..

Nữ diễn viên Pháp Anamaria Vartolomei diện thiết kế mang hơi hướm thập niên 1920 của Chanel, với váy dây eo thấp màu hồng nhạt, nhẫn art deco và kiểu tóc ngắn cổ điển.

Heidi Klum tiếp tục xuất hiện trên thảm đỏ Cannes với chiếc váy xanh nổi bật. Nhiều khán giả nhận xét đây được xem không phải lựa chọn thời trang xuất sắc nhất của cô.

Diễn viên Ruth Wilson chọn thiết kế của Dior, thể hiện thần thái tự tin.

Influencer người Đức Leonie Hanne diện váy satin trắng cùng corset và trang sức Chopard.

Trong khi đó, người mẫu Cindy Bruna gây ấn tượng với mini dress màu gạch của Issey Miyake, kết hợp thắt lưng tạo khối, tất và giày ton-sur-ton.

Ca sĩ kiêm diễn viên Italy Sarah Toscano chọn thiết kế đính gương phản chiếu ánh đèn thảm đỏ.

Adèle Exarchopoulos mang đến diện mạo tối giản nhưng bất ngờ nhất với quần đen phối áo hở toàn bộ lưng, điểm nhấn là đường bèo nhún lớn phía sau. Cô kết hợp cùng trang sức Swarovski.