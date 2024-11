Thực đơn ba 'không' giúp Trương Thiên Ái giữ eo con kiến ở tuổi 37

Trương Thiên Ái được mệnh danh là 'mỹ nhân không góc chết' của màn ảnh Hoa ngữ với dáng vóc gợi cảm, gương mặt thanh tú.

Trương Thiên Ái được khán giả Việt Nam biết đến qua bộ phim Thái tử phi thăng chức ký. Mỹ nhân sinh năm 1988 gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo và vóc dáng săn chắc, quyến rũ. Dù đã bước sang tuổi 37, Trương Thiên Ái vẫn giữ được vòng eo con kiến. Người đẹp từng nói cô có tạng người rất dễ lên cân, khó xuống cân nên từ nhiều năm nay, cô duy trì thực đơn ăn kiêng nghiêm ngặt để bảo toàn vóc dáng.

Thực đơn ba 'không'

Nguyên tắc ba "không" gồm không tinh bột đường, không thực phẩm chiên rán, không ăn đồ chế biến sẵn là kim chỉ nam giúp Trương Thiên Ái giữ cân nặng ổn định. Người đẹp sinh năm 1988 thường ăn nhiều rau củ quả tươi, trứng, các loại rau xanh lá. Cô ưu tiên tự nấu ăn tại nhà để kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể và đảm bảo cung cấp đủ protein, vitamin và chất xơ. Trương Thiên Ái chọn bổ sung protein thực vật từ các loại hạt, đậu và rau củ. Trong tuần, cô chỉ ăn 1 - 2 bữa có thịt nạc như ức gà, thịt lợn nạc...

Vóc dáng quyến rũ giúp cô 'cân' mọi kiểu trang phục.

Tích cực uống nước

Trương Thiên Ái cho biết khi càng lớn tuổi, tốc độ trao đổi chất của cơ thể giảm, cô không ăn quá nhiều mà chuyển sang uống nước. Nước lọc, trà, cà phê không đường hay nước ép trái cây có vị chua... là những món đồ uống quen thuộc trong ngày của mỹ nhân sinh năm 1988. Uống nước làm tăng cảm giác no, hỗ trợ đào thải độc tố, giúp giữ vòng eo thon gọn hơn.

Tập luyện tích cực

Bên cạnh chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, Trương Thiên Ái tích cực tập luyện hàng ngày để giữ gìn vóc dáng. Cô thường chạy bộ, tập cardio... và tập yoga vào buổi chiều tối để thư giãn, tăng cường sự dẻo dai cho cơ thể.

Vòng eo con kiến hút mắt của mỹ nhân 37 tuổi là kết quả của quá trình kiên trì ăn kiêng, tập luyện.

Trương Thiên Ái sinh năm 1988, là diễn viên kiêm người mẫu Trung Quốc. Cô được khán giả biết đến qua vai diễn Trương Bồng Bồng trong bộ phim truyền hình Thái tử phi thăng chức ký. Trong phim Chuyến bay sinh tử, diễn xuất đột phá của cô nhận được nhiều lời khen ngợi. Các phim và chương trình truyền hình có sự tham gia của Trương Thiên Ái là Happy Camp, Crazy Magic, Keep Running, Aiya! Dáng đẹp nha, Infinity and Beyond, Ace vs Ace, Minh tinh đại trinh thám... Ngoài ra, cô còn là thành viên của nhóm nhạc dự án X-Sister sau khi đứng top 10 chung cuộc mùa thứ ba chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng.

