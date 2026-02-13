Sắc vóc nữ chính đóng cặp cùng Thanh Sơn trong "Đồng hồ đếm ngược"

Diễn viên Hoàng Hà nhận được nhiều sự chú ý khi quay trở lại màn ảnh nhỏ trong vai nữ chính của bộ phim truyền hình "Đồng hồ đếm ngược" đang phát sóng trên VTV. Cô vào vai Chi - cô gái khiếm thính, là một IT hacker thông minh và cá tính, độc lập, mạnh mẽ, giàu nghị lực. Chi là hàng xóm của Thành (Thanh Sơn thủ vai).

Chi trở thành chỗ dựa tinh thần, tiếp thêm cho Thành sự can đảm để đối diện với những biến cố, đồng hành cùng anh trong hành trình tìm lại chính mình. Sự đồng hành lặng lẽ nhưng bền bỉ ấy đã tạo nên chiều sâu cho nhân vật của Hoàng Hà, đồng thời mở ra nhiều khoảng lặng nội tâm để nữ diễn viên thể hiện cảm xúc một cách tinh tế và thuyết phục.

Hoàng Hà chia sẻ Chi là một trong những vai diễn khiến cô áp lực nhất từ trước đến nay. Đây là nhân vật không cho phép diễn viên diễn nhiều mà phải sự tiết chế để cảm xúc được thể hiện một cách tự nhiên. Để hóa thân trọn vẹn vào vai Chi, nữ diễn viên đã dành nhiều thời gian tìm hiểu tâm lý người khiếm thính, điều chỉnh nhịp diễn và cách biểu đạt.

Hoàng Hà, sinh năm 1996, được biết đến khi vào vai nàng thơ Dao Ánh trong phim điện ảnh "Em và Trịnh" (2022) và tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Năm 2023, cô vào vai nữ chính Mai Dương trong bộ phim "Chúng ta của 8 năm sau", đánh dấu lần đầu tiên Hoàng Hà góp mặt trong phim truyền hình. Cô cũng tham gia diễn xuất trong một số MV ca nhạc và phim ngắn.

Năm 2023, Hoàng Hà đóng chính trong phim điện ảnh kinh dị "Kẻ ăn hồn", đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn so với hình ảnh "nàng thơ", trong trẻo, đáng yêu vốn gắn liền với cô. Năm 2025, Hoàng Hà góp mặt trong dự án điện ảnh "Tay anh giữ một vì sao", đóng cùng Lee Kwang Soo. Đây là tác phẩm điện ảnh hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

"Đồng hồ đếm ngược" là sự trở lại của Hoàng Hà với phim truyền hình sau "Chúng ta của 8 năm sau". Cô được khen gương mặt tạo được cảm tình dù không phải là diễn viên có ngoại hình quá thu hút. Nữ diễn viên là một trong những nhân tố hút khán giả nhất của “Chúng ta của 8 năm sau" nhờ diễn xuất tự nhiên và nhan sắc ấn tượng.

Sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn nhưng Hoàng Hà luôn thu hút bởi sự tươi tắn cùng nụ cười rạng rỡ. Cô gây thiện cảm với nét đẹp ngây thơ, trong sáng.

Với gương mặt điện ảnh, diễn xuất tự nhiên, Hoàng Hà được kỳ vọng sẽ tiến xa trên con đường nghệ thuật.