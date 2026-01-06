6 việc để siết dáng sau kỳ nghỉ lễ, không cần ăn kiêng

Sau kỳ nghỉ lễ, nhiều người nhận thấy cơ thể nặng nề hơn, vòng eo kém thon gọn, năng lượng giảm sút. Theo các chuyên gia sức khỏe, nguyên nhân không chỉ đến từ tăng cân mà còn do rối loạn nhịp sinh học, tích nước và suy giảm vận động trong thời gian nghỉ. Việc siết lại vóc dáng vì thế cần được thực hiện khoa học, tránh các biện pháp cực đoan gây hại lâu dài.

Ổn định lại nhịp sinh học là bước đầu tiên

Thiết lập lại giờ ngủ - thức cố định sau kỳ nghỉ giúp giảm cân hiệu quả hơn.

Tiến sĩ Matthew Walker, giáo sư thần kinh học và tâm lý học tại Đại học California, Berkeley, cho biết ngủ không đều giờ làm rối loạn hormone leptin và ghrelin, hai hormone kiểm soát cảm giác đói và no. Nghiên cứu đăng trên Annals of Internal Medicine cho thấy thiếu ngủ khiến cơ thể ưu tiên tích mỡ thay vì đốt mỡ. Do đó, việc quay lại giờ ngủ thức cố định sau kỳ nghỉ giúp cơ thể tự điều chỉnh chuyển hóa, hỗ trợ giảm mỡ hiệu quả hơn.

Ăn gọn nhẹ, không nhịn ăn

Theo tiến sĩ dinh dưỡng Frank Hu, giáo sư tại Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan, nhịn ăn đột ngột sau giai đoạn ăn uống dư thừa dễ khiến đường huyết dao động mạnh, làm tăng nguy cơ ăn bù. Ông khuyến nghị trong 3 - 5 ngày đầu sau lễ nên ưu tiên rau xanh, đạm nạc, chất béo tốt và tinh bột chậm. Chế độ ăn giàu chất xơ giúp giảm tích mỡ nội tạng và cải thiện vòng eo ngay cả khi cân nặng thay đổi không nhiều.

Uống đủ nước để giảm tích nước và hỗ trợ trao đổi chất

Uống đủ nước giúp tăng cường trao đổi chất, tăng cảm giác no, hõ trợ giảm cân hiệu quả.

Tiến sĩ Beth Kitchin, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tại Đại học Alabama (Mỹ), cho biết thiếu nước làm cơ thể giữ natri nhiều hơn, gây cảm giác phù và bụng trướng. Uống đủ nước giúp thận đào thải muối dư thừa và hỗ trợ quá trình oxy hóa chất béo. Nghiên cứu đăng trên Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism cho thấy uống nước trước bữa ăn còn giúp giảm tổng năng lượng nạp vào trong ngày.

Vận động nhẹ để kích hoạt lại hệ cơ, chuyển hóa

Sau kỳ nghỉ, cơ thể chưa sẵn sàng cho các bài tập cường độ cao. Tiến sĩ Cedric Bryant, Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Hội đồng Thể dục Mỹ (ACE), khuyến nghị bắt đầu bằng đi bộ nhanh, yoga hoặc các bài tập sức mạnh trong 20 - 30 phút mỗi ngày. Vận động vừa phải nhưng đều đặn giúp cải thiện độ nhạy insulin và tăng đốt mỡ bền vững hơn so với tập nặng ngắt quãng.

Tập trung vào cơ trung tâm và tư thế

Theo tiến sĩ Stuart McGill, chuyên gia hàng đầu về cột sống tại Đại học Waterloo (Canada), các bài tập core như plank hay dead bug không chỉ làm săn chắc vùng bụng mà còn cải thiện tư thế. Khi tư thế được chỉnh đúng, cơ bụng hoạt động hiệu quả hơn, giúp vòng eo gọn gàng dù cân nặng chưa giảm nhiều.

Kiên trì thay vì ép cân cấp tốc

Nên kiên trì thay đổi lối sống để siết dáng nhằm đảm bảo sức khỏe và tính ổn định.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh giảm cân và siết dáng bền vững cần dựa trên thay đổi lối sống, không phải các phương pháp thanh lọc hay nhịn ăn cực đoan. Chỉ sau 7 - 14 ngày sinh hoạt điều độ, ăn uống cân bằng và vận động đều, cơ thể đã có thể trở lại trạng thái nhẹ nhõm và săn chắc hơn.

Siết lại vóc dáng sau kỳ nghỉ lễ thực chất là quá trình đưa cơ thể trở về nhịp sinh học khỏe mạnh. Khi làm đúng cách, đây không chỉ là chuyện giảm số đo mà còn là bước khởi động cho một năm sống lành mạnh và bền vững hơn.