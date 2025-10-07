Thói quen không tốn kém mỗi sáng giúp Salim giữ da căng mịn

Nước đá lạnh không chỉ tạo cảm giác sảng khoái, tỉnh táo hơn để bắt đầu ngày mới mà còn có thể cải thiện lưu lượng máu lưu thông đến da, góp phần giảm các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, sạm da, giúp da căng bóng, mịn màng, trẻ trung. Thói quen này cũng góp phần thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tình trạng sưng phồng của mặt hay quầng thâm, bọng mắt nhanh chóng.

Làn da ít son phấn của Salim.

Sau khi ngâm mặt trong đá lạnh, diễn viên Salim dùng đá guasha miết nhẹ trên da theo hướng từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Đây là phương pháp massage theo y học cổ truyền Trung Quốc, giúp thúc đẩy dòng chảy của khí huyết, tái tạo năng lượng trong cơ thể. Kiên trì với việc massage còn giúp khuôn mặt thon gọn, giảm bọng mắt, hạn chế phù nề, từ đó làm chậm tốc độ hình thành nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa.

Salim tên thật là Hoàng Kim Ngân, sinh năm 1992, là hot girl cùng thời Chi Pu, Sun HT. Cô từng đóng các phim Cầu vồng tình yêu, Ma làng 2 và một số MV. Năm 2021, cô gây chú ý khi vào vai ca sĩ nổi tiếng Lam Phương trong phim Thiên thần hộ mệnh của đạo diễn Victor Vũ.

Gia đình nhỏ của Salim.

Chồng Salim tên Nguyễn Hải Long, sinh năm 1992, làm kinh doanh. Sau khi được Hải Long cầu hôn và về chung nhà, tháng 4/2022, Salim sinh con gái - bé Pam (tên thật Hải Đường). Hồi tháng Ba, tiệc cưới của Salim và Hải Long được tổ chức tại Nha Trang, chỉ có gia đình cùng một số bạn bè thân của cả hai ở Hà Nội và TP HCM.