Madonna tái xuất gợi cảm trong quảng cáo cùng hai mẫu nam trẻ

Madonna trong video quảng cáo.

Trong video mang phong cách như một thước phim nghệ thuật, ra mắt ngày 8/1, "nữ hoàng nhạc pop" khoe vẻ quyến rũ trong chiếc váy mini đen cổ khoét sâu. Ở một phân cảnh, Madonna ngồi phác họa chân dung một người mẫu nam trong tư thế khỏa thân. Sau đó, cô xuất hiện trong nội y ren, thể hiện cảnh ân ái nóng bỏng bên bạn diễn trẻ.

Chiến dịch đánh dấu sự trở lại của Madonna với vai trò gương mặt đại diện cho Dolce & Gabbana Beauty, nhân dịp kỷ niệm 20 năm dòng nước hoa The One. Quảng cáo đồng thời giới thiệu hai mùi hương mới: The One Eau de Parfum Intense và The One for Men Parfum.

Nữ nghệ sĩ U70 xuất hiện nóng bỏng trong chiến dịch mới của Dolce & Gabbana Beauty.

Màn hợp tác này tiếp nối mối quan hệ sáng tạo kéo dài hơn ba thập kỷ giữa nhà mốt xa xỉ Italy và nữ ca sĩ từng 7 lần đoạt giải Grammy. Trước đó, năm 2010, Madonna từng gây tiếng vang khi góp mặt trong chiến dịch quảng cáo Xuân/Hè của Dolce & Gabbana với bộ ảnh đen trắng mang đậm cảm hứng điện ảnh Italy, do nhiếp ảnh gia Steven Klein thực hiện.

Madonna vốn không xa lạ với những hình ảnh táo bạo hay chuyện tình cảm với bạn đời trẻ tuổi. Hiện cô hẹn hò cầu thủ bóng đá Akeem Morris, 29 tuổi. Tháng trước, nữ ca sĩ tiết lộ loạt ảnh Giáng sinh mang chủ đề "ngoan hay hư", ngập tràn nội y, có sự xuất hiện của bạn trai kém 38 tuổi cùng cặp song sinh Stella và Estere, 13 tuổi.

Madonna chụp ảnh Giáng sinh cùng tình trẻ Akeem Morris và hai con.