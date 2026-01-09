10 bộ cánh đẹp nhất mọi thời đại trên thảm đỏ Quả cầu vàng

Nữ diễn viên Reese Witherspoon trong thiết kế của thương hiệu Nina Ricci trên thảm đỏ Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2007. Biên tập viên Leah Chernikoff của Harper's Bazaar cho biết: "Tôi nhớ rằng mọi chi tiết của bộ trang phục này đều khiến mọi người phải trầm trồ, từ kiểu tóc mái mới mẻ, sắc vàng rực rỡ, cho đến độ dài váy cocktail. Nhiều người từng gọi đây là chiếc váy ‘trả thù’ của Witherspoon vì cô vừa chia tay Ryan Phillippe vài tháng trước đó, nhưng trông cô ấy vô cùng rạng rỡ”.

Nữ diễn viên Julia Roberts trong bộ vest đến từ Giorgio Armani trên thảm đỏ Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 1990. “Khoảnh khắc Julia Roberts xuất hiện trong bộ vest ngoại cỡ của Giorgio Armani vẫn là một trong những hình ảnh trên thảm đỏ ấn tượng nhất. Cô ấy toát lên vẻ tự nhiên, thanh lịch, sang trọng. Chưa kể, Julia Roberts còn giành chiến thắng với vai diễn trong Sweet Magnolias”, Jaclyn Alexandra Cohen, biên tập viên thời trang và phụ kiện cao cấp, đánh giá.

Diễn viên Jennifer Lawrence trong trang phục của thương hiệu Dior trên thảm đỏ Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2016. “Jennifer Lawrence xuất hiện đầy ấn tượng tại Lễ trao giải Quả cầu vàng 2016 trong chiếc váy Dior màu đỏ rực rỡ. Tôi đặc biệt yêu thích những đường cắt xẻ hiện đại, nhưng tổng thể vẫn rất thanh lịch, có lẽ nhờ chiếc vòng cổ kim cương Chopard sang trọng mà cô ấy lựa chọn”, biên tập viên thời trang Camille Freestone cho hay.

Diễn viên, nhà sản xuất phim Sarah Jessica Parker trong thiết kế của Richard Tyler trên thảm đỏ Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2000. “Năm 2000, khi Sarah Jessica Parker lần đầu giành giải cho vai Carrie trong 'Sex and the City', cô xuất hiện trong chiếc váy đính cườm tuyệt đẹp của Richard Tyler. Nữ diễn viên kết hợp trang phục với đôi bông tai hợp mốt và mái tóc xoăn bồng bềnh. Đây thực sự là một bộ trang phục hoàn hảo”, Brooke Bobb, giám đốc tin tức thời trang của Harper's Bazaar, bình luận.

Diễn viên Lupita Nyong’o trong trang phục của Ralph Lauren trên thảm đỏ Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2014. “Quả cầu vàng là dịp để các ngôi sao diện những bộ trang phục lộng lẫy. Năm 2014, Lupita Nyong’o đã làm điều đó một cách hoàn hảo khi cô được đề cử với vai diễn trong '12 Years a Slave'. Chiếc váy Ralph Lauren có phom dáng thanh lịch, tinh tế, trong khi sắc đỏ giúp cô ấy thật sự nổi bật”, Izzy Grinspan của Harper's Bazaar nhận xét.

Diễn viên Michelle Williams trong trang phục của thương hiệu Louis Vuitton trên thảm đỏ Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2017. “Chiếc váy Louis Vuitton này từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhưng tôi lại rất thích lựa chọn ren của Michelle Williams. Chất liệu ren mỏng nhẹ kết hợp phần trễ vai mềm mại và chiếc nơ nhung thắt quanh cổ tạo cảm giác duyên dáng và đầy cuốn hút", Julie Tong đến từ Harper's Bazaar nhận xét.

Diễn viên Anne Hathaway trong trang phục của Elie Saab trên thảm đỏ Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2003. Biên tập viên thời trang Michelle Oré bình luận: "Từ chiếc váy Elie Saab mềm mại, bay bổng đến những phụ kiện tinh tế, tất cả đều cho thấy sự phấn khởi trước những thành tựu Anne Hathaway đã đạt được, cũng như những điều đang chờ đón phía trước".

Tại Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 1992, nữ diễn viên Isabelle Huppert xuất hiện trong một bộ trang phục tiêu biểu cho phong cách dạ hội thanh lịch của thập niên 1990. Từ phom dáng mềm mại, chất liệu taffeta óng ánh, cho đến đôi bông tai ấn tượng và chiếc túi bằng lụa dệt, tất cả hòa quyện tạo nên một bộ trang phục hoàn hảo.

Trang phục của nữ diễn viên Andie MacDowell tại Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 1991 vừa mang lại cảm giác vui tươi, gợi cảm, lại có nét cá tính riêng. Đặc biệt, đây là chiếc váy ngắn hiếm thấy trên thảm đỏ lễ trao giải nhưng không hề phô trương. Bên cạnh đó, mái tóc xoăn buông tự nhiên của Andie MacDowell dù không quá trau chuốt nhưng giúp cô trở nên cuốn hút hơn.

Diễn viên Tilda Swinton diện trang phục đơn giản với áo khoác Chanel trắng và chân váy đen dáng suông tại Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2024. Phong cách lạnh lùng, cá tính cùng thần thái khác biệt của Tilda Swinton đã biến tổng thể tối giản của bộ trang phục trở thành một trong những khoảnh khắc thời trang ấn tượng nhất trên thảm đỏ.