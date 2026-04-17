Dàn hoa, á hậu ở lễ hội té nước

Ngày 15/4, đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata tham dự một sự kiện tại lễ hội Songkran 2026 trước khi lên đường sang Tanzania công tác. Người đẹp diện trang phục truyền thống Thái Lan, hóa thân thành hình tượng nữ hoàng biểu tượng của lễ hội té nước nổi tiếng.

Opal Suchata ngồi trên kiệu, được dàn trai tráng khiêng tới sự kiện. Cô nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hàng nghìn du khách đang đổ xuống đường hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội té nước.

Opal Suchata được xem là hoa hậu nổi tiếng nhất hiện nay tại Thái Lan khi cô đang nắm giữ danh hiệu đương kim Hoa hậu Thế giới. Người đẹp sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm trong chung kết Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 dự kiến diễn ra vào tháng 9 tại TPHCM, Việt Nam.

Opal Suchata hoạt động hết công suất trong dịp lễ hội Songkran 2026. Cô được mời hóa thân thành nữ hoàng Songkran trong nhiều sự kiện được tổ chức khắp các tỉnh, thành tại Thái Lan. Trong một tạo hình độc đáo, Opal mặc trang phục truyền thống diễu hành qua nhiều con phố.

Tạo hình của đương kim Hoa hậu Thế giới trong trang phục truyền thống Thái Lan nhận được nhiều lời khen ngợi từ các fan sắc đẹp quốc tế.

Opal Suchata cũng trực tiếp xuống đường, hòa cùng hàng trăm nghìn du khách đổ xuống các con đường ở Thái Lan để tận hưởng không khí sôi động của lễ hội té nước.

Người đẹp hào hứng khi tham gia các hoạt động tương tác với khách du lịch.

Songkran là một trong những lễ hội quan trọng nhất của Thái Lan, nơi niềm vui tràn ngập đường phố và mọi người cùng nhau hòa mình vào âm nhạc, tiếng cười, truyền thống và lòng hiếu khách của người dân.

Lễ hội Songkran cũng là nơi tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống thông qua các trang phục dân tộc. Người đẹp Praewwanich Ruangthong - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 xuống phố trong trang phục tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Thái.

Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thái Lan 2026, người đẹp Nong Jean Ruchathorn khoe vẻ đẹp tinh tế trong mùa lễ hội Songkran 2026, phản ánh vẻ đẹp đương đại kết hợp truyền thống độc đáo của Thái Lan.

Trong khi đó, Hoa hậu Chuyển giới Thái Lan 2017 Yoshi Rinrada Thurapan trực tiếp xuống phố để hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội té nước. Cô góp mặt thường xuyên trong các hoạt động tại lễ hội té nước.

Người đẹp chuyển giới mặc trang phục táo bạo, khoe đường cong quyến rũ.