Nhan sắc con dâu nghệ sĩ Tấn Beo

Sự kiện: Làm đẹp cùng sao

Lưu Quỳnh Anh, 26 tuổi, được khen có gương mặt và vóc dáng cuốn hút, xứng đôi với con trai nghệ sĩ Tấn Beo.

Nhan sắc con dâu nghệ sĩ Tấn Beo - 1

Đám cưới Tấn Lộc, con trai nghệ sĩ Tấn Beo, diễn ra hôm 25/12. Cô dâu thu hút sự chú ý khi là cháu nội danh ca Chế Linh, có nhan sắc nổi bật.

Nhan sắc con dâu nghệ sĩ Tấn Beo - 2

Nàng dâu mới của gia đình Tấn Beo xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật, với cha là ca sĩ Chế Phong, mẹ cùng các chú, bác đều hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc.

Một năm trước, cô thử sức với dòng nhạc bolero để nối nghiệp ông nội.

Nhan sắc con dâu nghệ sĩ Tấn Beo - 3

Lưu Quỳnh Anh bên cha ruột, ca sĩ Chế Phong.

Nhan sắc con dâu nghệ sĩ Tấn Beo - 4

Đời thường, Quỳnh Anh có gu ăn mặc đa dạng, từ gợi cảm đến cá tính.

Cô chăm thực hiện các bộ ảnh sexy khoe đường nét cơ thể mảnh mai.

Nhan sắc con dâu nghệ sĩ Tấn Beo - 5

Con dâu nghệ sĩ Tấn Beo thích lối trang điểm trẻ trung, theo xu hướng Hàn Quốc. Bức ảnh cô mặc gợi cảm, phô diễn vòng một đầy đặn nhận được nhiều lời khen của người thân và bạn bè.

Nhan sắc con dâu nghệ sĩ Tấn Beo - 6

Quỳnh Anh chọn bikini đỏ khi đi biển.

Nhan sắc con dâu nghệ sĩ Tấn Beo - 7

Cô diện áo dài với phần cổ cách tân theo kiểu yếm đào trong dịp Tết.

Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/12/2025 10:18 AM (GMT+7)
