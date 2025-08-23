Chuyên gia cảnh báo kem chống nắng có thể gây rối loạn nội tiết, đẩy nhanh lão hóa

Tarek Pacha là bác sĩ tiết niệu kiêm phẫu thuật làm việc tại Trung tâm Tiết niệu Memorial Healthcare ở Owosso, Mỹ. Ông cũng là thành viên Hội Phẫu thuật Nắn xương Mỹ và Hiệp hội Tiết niệu Mỹ. Gần đây, Tiến sĩ Tarek Pacha gây chú ý khi nói kem chống nắng truyền thống "gây ô nhiễm và khiến da lão hóa", đồng thời chỉ ra ba lý do "gây sốc" về sản phẩm này.

Gây rối loạn hormone

Tiến sĩ Pacha cho biết các thành phần phổ biến trong kem chống nắng hiện nay như oxybenzone, avobenzone và octinoxate có thể bắt chước hoặc ngăn chặn các hormone quan trọng, kéo theo nhiều vấn đề về thể chất lẫn tinh thần.

"Hãy nhìn nhận rõ ràng, các hóa chất này không tốt cho da. Một số thành phần còn ngăn chặn các hormone như hormone tuyến giáp, vốn là cơ quan điều hòa chính của tâm trạng và quá trình trao đổi chất trong cơ thể", chuyên gia y khoa cho biết. Ông giải thích thêm rằng việc này có thể gây rối loạn nội tiết tố, giảm mức testosterone, thậm chí gây rối loạn chuyển hóa.

Kem chống nắng vật lý tạo ra một lớp màng trên da, phản xạ tia UV, trong khi kem chống nắng hóa học hấp thụ tia UV và chuyển đổi chúng thành nhiệt.

Gây tổn thương da

Trong khi kem chống nắng được quảng cáo là sản phẩm bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, Tiến sĩ Pacha lại cho rằng một số thành phần kem chống nắng thông thường tạo ra các gốc tự do khi tiếp xúc với tia UV. Điều này có nghĩa là thành phần trong kem chống nắng gây tổn thương DNA, đẩy nhanh quá trình lão hóa da, khiến da nhanh hình thành nếp nhăn hơn. "Sản phẩm được quảng cáo là bảo vệ da thực chất lại khiến da bạn lão hóa và gây hại cho da", Tiến sĩ Pacha nói.

Gây hại cho môi trường

"Chỉ một giọt kem chống nắng thông thường thực sự có thể gây ô nhiễm tới 6 hồ bơi tiêu chuẩn Olympic", chuyên gia cho biết. Ông cho biết thêm rằng những hóa chất thường thấy trong kem chống nắng được chứng minh là làm bạc màu các rạn san hô và phá vỡ hệ sinh thái biển nghiêm trọng đến mức các địa điểm như Hawaii, một số vùng ở Mexico và Aruba đã cấm sử dụng một số loại kem chống nắng hóa học nhất định khi tắm biển, lặn ngắm san hô.

Chuyên gia cho rằng kem chống nắng đang góp phần gây ô nhiễm môi trường, phá hủy hệ sinh thái, đặc biệt là hệ sinh thái biển đảo.

Giải pháp

"Đừng sợ ánh nắng mặt trời. Nó là nguồn gốc của mọi sự sống", chuyên gia người Mỹ nói. Tuy nhiên, ông cảnh báo không nên tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời trong khung giờ từ 11h đến 16h và khuyến khích mọi người tận hưởng ánh nắng buổi sáng vì nhiều lợi ích, bao gồm cải thiện tâm trạng, giấc ngủ, chức năng miễn dịch.

Thay vì dùng kem chống nắng chứa nhiều hóa chất, ông khuyên mọi người chọn kem chống nắng gốc khoáng - đặc biệt là loại có chứa oxit kẽm không nano để có hiệu quả bảo vệ rộng nhất. Kem chống nắng dạng xịt cũng không được khuyến khích. Sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, bác sĩ gợi ý nên làm sạch nhẹ nhàng bằng các sản phẩm gốc mỡ động vật hoặc dầu để duy trì hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh.

Chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa góp phần tăng khả năng chống nắng tự nhiên cho da, bảo vệ khỏe đẹp, trẻ lâu.

Cuối cùng, Tiến sĩ Pacha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc da từ trong ra ngoài để bảo đảm sức khỏe làn da cũng như kìm hãm tốc độ lão hóa. "Hãy ăn uống lành mạnh. Sức khỏe làn da phản ánh chế độ ăn uống của bạn", bác sĩ nói.