2 loại thực phẩm bổ sung có thể khiến da nhanh lão hóa hơn

1. Vitamin B12

Nhà khoa học thần kinh, Tiến sĩ Robert Love cho biết nghiên cứu của Đại học UCLA chỉ ra những người dùng thực phẩm bổ sung vitamin B12 có thể bị mụn trứng cá hoặc làm tình trạng mụn nghiêm trọng hơn. Nguyên nhân do lượng vitamin B12 dư thừa có thể làm thay đổi hệ vi sinh vật trên da và gây viêm, dẫn đến mụn nhọt và kích ứng - hai nguyên nhân khiến da trông kém tươi tắn, mịn màng.

Thay vì dùng riêng vitamin B12, Tiến sĩ Love khuyên nên lựa chọn thực phẩm bổ sung vitamin B phức hợp cân bằng. "Một chế độ ăn toàn phần giàu vitamin B sẽ tốt hơn cho não bộ, tốt hơn cho cơ thể và tôi tin là tốt hơn cho cả làn da của bạn", chuyên gia nói. Thực phẩm giàu vitamin nhóm B nói chung, bao gồm thịt đỏ, nội tạng động vật, trứng, sữa, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, cá hồi và rau xanh như súp lơ, nấm.

Có thể bổ sung vitamin B cho cơ thể thông qua các thực phẩm giàu nhóm dưỡng chất này như thịt, cá, trứng, sữa, các loại hạt, nấm, rau xanh

2. Sắt

Thực phẩm bổ sung thứ hai mà Tiến sĩ Love cảnh báo có thể nằm trong viên uống multivitamin của nhiều người - sắt. "Không phải ai cũng thiếu sắt, hầu hết mọi người ở Mỹ đều không cần bổ sung chất này. Quá nhiều sắt có thể tạo ra các gốc tự do dư thừa và điều này có thể gây hại cho các cơ quan trong cơ thể bạn - chẳng hạn như da", chuyên gia cho biết. Gốc tự do là những phân tử không ổn định, làm tăng tốc quá trình stress oxy hóa - một trong những tác nhân chính gây lão hóa. Khi nồng độ sắt trong cơ thể quá cao, nó có thể dẫn đến tình trạng viêm, xỉn màu và mất độ đàn hồi của da.

Tiến sĩ Love lưu ý rằng chỉ một tỷ lệ nhỏ người dân - "khoảng 2% nam giới và tối đa 20% nữ giới" thực sự bị thiếu sắt. Nếu bạn thường xuyên ăn trứng hoặc thịt, có thể bạn đã nạp đủ lượng sắt cần thiết. Chuyên gia khuyến khích nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tự ý bổ sung nhưng chất này.

Sắt giúp vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng, từ đó da trở nên hồng hào, sáng khỏe và tăng sản xuất collagen. Thiếu sắt có thể khiến da nhợt nhạt, xỉn màu và chậm phục hồi vết thương. Tuy nhiên, bổ sung quá nhiều sắt có thể gây mụn, tạo ra các gốc tự do dư thừa, khiến da nhanh lão hóa hơn.

Tiến sĩ Love nhấn mạnh rằng đối với thực phẩm bổ sung, không phải càng nhiều càng tốt. Bổ sung không cần thiết, không đúng tình trạng, có thể gây hại nhiều hơn lợi, đặc biệt là đối với làn da và sức khỏe lâu dài của bạn. Thay vào đó, hãy tập trung vào chế độ dinh dưỡng cân bằng và tham khảo ý kiến bác sĩ thay vì tự ý uống theo trào lưu, quảng cáo.