4 việc làm hàng ngày cải thiện da săn chắc

1. Thoa kem chống nắng

Bác sĩ da liễu Mona Gohara, công tác tại Bệnh viện Yale New Haven, Mỹ khuyên bạn dùng kem chống nắng mỗi ngày bất kể thời điểm nào trong năm hay thời tiết ngày hôm đó ra sao.

"Kem chống nắng thực sự quan trọng vì 90 % các dấu hiệu lão hóa có thể nhìn thấy xuất phát từ việc tiếp xúc hàng ngày với ánh nắng mặt trời mà không được bảo vệ. Mối tương quan giữa việc tiếp xúc ánh nắng hàng ngày với tình trạng chảy xệ và mất độ đàn hồi da đã được xác định rất rõ ràng. Tổn thương do tia UV gây ra làm mất collagen, không có collagen sẽ không có độ săn chắc", chuyên gia cho biết.

Theo bác sĩ Gohara, kem chống nắng vật lý an toàn hơn cho da nhạy cảm nhờ hoạt động dựa trên nguyên lý phản xạ tia UV thay vì hấp thụ UV như kem chống nắng hóa học.

Tia UV là một trong những tác nhân đẩy nhanh tốc độ lão hóa da.

2. Sử dụng retinoid

"Retinoid có lẽ được khoa học chứng minh nhiều nhất có tác dụng tăng sản xuất và giảm phân hủy collagen, khiến chúng trở thành một trong những thành phần tốt nhất để ngăn ngừa da chảy xệ. Retinoid cũng đẩy nhanh quá trình thay tế bào, trả lại làn da sáng, khỏe hơn. Chỉ cần đảm bảo tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu nếu bạn có làn da nhạy cảm hoặc bị bệnh trứng cá đỏ vì thành phần này có thể gây kích ứng cho một số loại da", bác sĩ Gohara cho biết.

3. Sử dụng mỹ phẩm chứa vitamin C và E

Hai thành phần này chứa nhiều chất chống oxy hóa đã được chứng minh là giúp trẻ hóa làn da. Chúng đặc biệt hữu ích trong việc chống lại các gốc tự do - được tạo ra do tiếp xúc với tia cực tím, khói thuốc lá và ô nhiễm. Chuyên gia khuyến khích bổ sung hai chất này thông qua ăn uống và chăm sóc da từ bên ngoài để hạn chế tác hại do gốc tự do gây ra cho làn da. "Các gốc tự do bám vào collagen và elastin, từ đó làm chúng yếu đi, khiến da nhanh chảy xệ. Hãy để vitamin C và E đi thu gom những gốc tự do đó lại để chúng không gây hại cho da", bác sĩ da liễu Gohara nói.

Chuyên gia khuyến khích thêm mỹ phẩm chứa vitamin C, E vào chu trình chăm sóc da, giúp giảm bớt tác hại do gốc tự do gây ra cho da, từ đó bảo toàn cấu trúc collagen, duy trì da săn chắc, khoẻ mạnh.

4. Massage mặt

Chuyên gia nói bạn không nhất thiết phải tiêu tốn tiền bạc cho những liệu trình massage da đắt đỏ. Thay vào đó, hoàn toàn có thể tự massage da tại nhà bằng đá gua sha hoặc đơn giản là bằng các đầu ngón tay. Dù là cách nào đi chăng nữa cũng đều nhằm mục đích tăng cường lưu thông máu, giúp da hấp thụ các dưỡng chất chăm sóc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nên chú trọng thực hiện nhẹ nhàng, tránh làm ảnh hưởng đến cấu trúc collagen, khiến da càng chảy xệ, chùng nhão nhanh hơn.