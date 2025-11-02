4 món tiêu thụ hàng ngày khiến da dưỡng mãi vẫn nhăn nheo

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ liệt kê một số loại thực phẩm phổ biến, nhiều người thường ăn hàng ngày như bánh mì, mì ống... góp phần gây ra các bệnh liên quan đến tuổi tác, khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn: "Những thực phẩm này làm tăng lượng đường trong máu, tăng viêm và gây tổn hại tế bào".

1. Bánh mì

Bánh mì là sự kết hợp giữa ngũ cốc tinh chế và các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, jambon, khi ăn thường xuyên có thể trở thành nguyên nhân gia tăng tình trạng viêm. "Loại bánh này chứa đầy ngũ cốc chế biến sẵn làm tăng lượng đường trong máu và có thể chứa các hóa chất không mong muốn. Hậu quả là hấp thụ chất dinh dưỡng kém, nồng độ insulin cao hơn và gia tăng stress oxy hóa - tất cả đều đẩy nhanh quá trình lão hóa tế bào", chuyên gia Moretti giải thích.

Cô gợi ý lựa chọn lành mạnh hơn là loại bánh mì làm từ ngũ cốc nguyên hạt, kết hợp chất xơ từ các loại rau xanh, protein từ trứng, thịt nạc, cá hồi...

Hầu hết loại bánh mì thông thường đều sử dụng ngũ cốc tinh chế, không còn nhiều giá trị dinh dưỡng, hiếm chất xơ và có chỉ số đường huyết cao.

2. Đồ uống ngọt

Moretti nói đồ uống là nguồn tiềm ẩn rất nhiều đường. Cô liệt kê một số loại phổ biến có hàm lượng đường cao như cà phê, trà sữa, nước ngọt, nước ép đóng hộp... "Hàm lượng đường trong những thức uống này thật kinh ngạc. Theo thời gian, đường sẽ gây tổn hại đến ty thể - bộ phận sản xuất năng lượng của tế bào - khiến chúng ta già đi nhanh hơn". Ngoài việc thúc đẩy tình trạng viêm và tăng cân, lượng đường nạp vào cơ thể quá mức còn liên quan đến tình trạng kháng insulin và nguy cơ mắc bệnh tim, Alzheimer cao hơn.

Chuyên gia khuyến khích nên hạn chế tần suất tiêu thụ những thức uống chứa đường, phụ gia. Thay vào đó, bạn có thể thử cà phê đen, cà phê latte, trà thảo dược...

3. Mì ống

Hầu hết mì ống thương mại đều được tinh chế ở mức độ cao, dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột biến, gây viêm và tăng cân. "Ăn mì ống chế biến thường xuyên góp phần làm tăng lượng đường trong máu và viêm mãn tính, hai yếu tố chính gây lão hóa", Moretti giải thích. Cả mì ống nguyên cám cũng có thể gây hại nếu ăn với số lượng lớn, vì nó vẫn ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Bạn nên hạn chế tần suất, số lượng, lựa chọn các nguồn tinh bột khác giàu chất xơ và có chỉ số đường huyết thấp hơn.

Các loại mì ống, mì ăn liền cũng thuộc nhóm thực phẩm được chuyên gia Heidi Moretti khuyên hạn chế tiêu thụ.

4. Cơm trắng

Dù khẩu phần cơm nhỏ có thể phù hợp chế độ ăn uống cân bằng, Moretti chỉ ra việc ăn cơm trắng hàng ngày có thể gây hại theo thời gian. "Cơm trắng khiến lượng đường trong máu tăng đột biến và cung cấp ít giá trị dinh dưỡng. Lượng đường tăng đột biến liên tục dẫn đến tổn thương mô và lão hóa nhanh hơn. Hãy thay thế gạo trắng bằng hạt diêm mạch, gạo súp lơ hoặc gạo lứt và tiêu thụ ở mức độ vừa phải", chuyên gia giải thích.