Tú - nữ giám đốc mạnh mẽ trong 'Cách em 1 milimet' đời thực có sắc vóc ra sao?

Quỳnh Châu khi vào vai Tú của "Cách em 1 milimet" đã khiến khán giả bất ngờ bởi vẻ ngoài "nữ cường", năng động và rất ra dáng "chị đại". Vai diễn của cô hiện được khán giả rất quan tâm và yêu mến.

Ở đời thực, Quỳnh Châu sở hữu một nhan sắc trẻ trung và năng động với những shot hình ấn tượng.

Quỳnh Châu khi đi chơi không quá cầu kỳ vào trang phục mà cô lựa chọn outfit phù hợp với không gian, đảm bảo tính ứng dụng cao.

Quỳnh Châu mới 26 tuổi nên cô luôn tận dụng lợi thế sắc vóc còn trẻ trung để diện đồ đa phong cách, phù hợp lứa tuổi.

Ngoài vóc dáng cân đối, Quỳnh Châu còn sở hữu làn da khỏe mạnh, căng tràn sức sống.

Cô cũng không ngại biến hóa gương mặt với nhiều lối makeup khác nhau. Lúc Quỳnh Châu trang điểm đậm cá tính...

Lúc lại dịu dàng tươi mát như nàng thơ nhẹ nhàng.

Ở các sự kiện trang trọng, Quỳnh Châu sử dụng tông makeup mềm mại nhưng vẫn quyến rũ với son màu đậm tươi tắn.

Hay khi chụp ảnh cá nhân, cô chọn tông hồng đào nhẹ nhàng cho gương mặt thêm quyến rũ và trẻ trung.

Quỳnh Châu (SN 1998) tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng giành Giải nhất cuộc thi King and Queen 2018 của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và Huy chương bạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021.

Ảnh: FBNV