Diễn viên Ấn Độ tiết lộ thức uống giúp da căng bóng

Ankita xem đây là thức uống giải độc, giúp cơ thể thanh lọc sau giấc ngủ dài, đồng thời bổ sung năng lượng và độ ẩm cho làn da. "Chỉ sau vài tuần duy trì, da tôi trở nên đều màu, căng bóng và ít nổi mụn hơn", nữ diễn viên tiết lộ trên trang cá nhân.

Ankita Lokhande nổi tiếng qua loạt phim truyền hình Pavitra Rishta từng được chiếu tại Việt Nam với tên gọi Tình yêu và định mệnh. Ảnh: Instagram lokhandeankita

Theo chuyên gia dinh dưỡng, sự kết hợp này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và làn da. Củ dền chứa betalains và vitamin C giúp tăng sinh collagen, làm sáng da. Nước dừa giàu điện giải và kali, giúp duy trì độ ẩm, còn hạt chia cung cấp omega-3 và chất chống oxy hóa, hỗ trợ chống viêm, giảm sạm da, làm chậm tốc độ lão hóa. Sự cộng hưởng của ba nguyên liệu này giúp làn da khỏe mạnh từ bên trong, điều mà Ankita luôn hướng tới trong lối sống chăm sóc toàn diện.

Ankita Lokhande giữ được làn da căng bóng, mịn màng dù đã bước sang tuổi 41. Ảnh: Instagram lokhandeankita

Ankita Lokhande sinh năm 1984 tại Indore, Ấn Độ, là một trong những gương mặt được yêu thích nhất của truyền hình Bollywood. Cô nổi tiếng với vai Archana trong phim Pavitra Rishta - tác phẩm từng đưa cô lên hàng ngôi sao toàn quốc. Ngoài diễn xuất, Ankita còn được biết đến với phong cách sống lành mạnh, thường chia sẻ về dinh dưỡng, yoga và chăm sóc da tự nhiên trên mạng xã hội. Năm 2019, cô lấn sân điện ảnh với phim Manikarnika: The Queen of Jhansi và được khen ngợi bởi hình tượng mạnh mẽ, truyền cảm hứng.