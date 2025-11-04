Bác sĩ cảnh báo mốt 'răng đen' của con gái Kim Kardashian

Giữa tháng 10, North West đăng video cùng nhóm bạn trên TikTok, diện phong cách cá tính lấy cảm hứng từ thời trang đường phố Mỹ thập niên 1990. Cô bé vẽ chi chít hình trên mặt, dán hình xăm giả, tết tóc màu xanh và đeo kính áp tròng cùng màu.

Nhiều người chú ý đến hàm răng đen bóng, phụ kiện được cho là bọc giả để tạo vẻ nổi loạn. Trước đó North từng nhiều lần xuất hiện với răng gắn kim cương và đá quý giống mẹ.

North West gây chú ý với hàm răng đen. Ảnh: Tiktok kimandnorth

Bác sĩ Maheer Shah, nha sĩ ở Perth (Australia), cho biết miếng bọc răng có thể khiến răng trẻ bị xô lệch khi phát triển. "Nếu trẻ còn quá nhỏ, hàm giả sẽ nhanh chóng không vừa nữa, dẫn tới sai lệch khớp cắn", ông nói với news.com.au.

Theo bác sĩ Shah, nhiều trẻ em và thanh thiếu niên bị thu hút bởi các bộ dụng cụ tự gắn đá quý hoặc bọc răng được quảng cáo rầm rộ trên TikTok và Instagram, song không lường hết tác hại. Những sản phẩm này có thể chứa kim loại như niken hoặc đồng, gây ngộ độc, làm mòn men răng và tổn thương nướu. Trong một số trường hợp, sự kết hợp giữa các kim loại trong miệng còn có thể tạo ra dòng điện nhỏ, dẫn đến kích ứng và đau nhức kéo dài.

Các bộ kit này thường yêu cầu người dùng bôi gel axit để làm mòn bề mặt răng, rồi dán nhựa và chiếu đèn yếu để làm cứng. "Loại đèn đi kèm chỉ xử lý được khoảng 20-30% vi nhựa, khiến răng dễ bong keo và nhiễm trùng chân răng", ông nói thêm. Bác sĩ kể từng mất 45 phút gỡ bỏ từng viên đá khỏi miệng một bé gái bị kích ứng nướu sau khi dán răng để làm đẹp.

Trào lưu dán răng đen tiềm ẩn nguy cơ gây nhiễm trùng chân răng. Ảnh: Tiktok kimandnorth

Dù cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn, bác sĩ Shah cho rằng phụ huynh không nên cấm đoán con cái một cách cực đoan. Thay vào đó, nên chủ động trò chuyện, cùng con tìm hiểu thông tin và tham khảo ý kiến nha sĩ trước khi cho phép chúng thử các hình thức làm đẹp này. Ông nhấn mạnh việc hướng dẫn trẻ nhận biết đâu là cách làm an toàn sẽ hiệu quả hơn chỉ ngăn cản.

North West sinh năm 2013, là con gái đầu lòng của Kim Kardashian và rapper Kanye West. North hiện là một rapper, TikToker và fashionista nhí. Cô góp giọng trong ca khúc Talking/Once Again cùng bố vào năm ngoái, đạt vị trí 30 trên Billboard Hot 100. Cô thường xuyên xuất hiện cùng mẹ trong các sự kiện thời trang và đang thu hút hàng triệu lượt theo dõi trên TikTok.