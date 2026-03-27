Chung Hân Đồng tiết lộ cách giữ dáng dành cho người 'thở thôi cũng béo'

Trên mạng xã hội Xiaohongshu, Chung Hân Đồng cho biết có cơ địa thuộc típ "thở thôi cũng tăng cân" nên cần một chế độ ăn uống bền vững để kiểm soát cân nặng. Hồi tháng 6/2025, khi quảng bá cho bộ phim Chia tay đúng cách, Chung Hân Đồng cũng thú nhận không lo lắng về nhan sắc nhưng bận tâm về cân nặng của cơ thể.

Chung Hân Đồng thú nhận càng có tuổi cô thấy cơ thể càng dễ tăng cân và khó giảm hơn.

Càng có tuổi, cô thấy trao đổi chất càng chậm, dễ tăng cân dù chỉ ăn thêm một chút hoặc bỏ bê tập luyện vài hôm. Nhiều năm qua, cân nặng được cô ví "giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc, nhảy qua nhảy lại giữa béo và gầy". Có thời điểm cô còn bị trêu chọc là "béo như chim cánh cụt" và "thân hình 55" vì vóc dáng không cân đối. Thời gian qua, để giữ gìn ngoại hình, Chung Hân Đồng thường tuân thủ những quy tắc sau.

Ăn no 80%

Chung Hân Đồng cho rằng thay vì ăn kiêng khắc nghiệt, điều quan trọng hơn là tìm ra một chế độ ăn uống lành mạnh lâu dài. Cô thường giới hạn mỗi bữa ăn ở mức khoảng 500 calo và tuân theo nguyên tắc "no 80%". Điều này cho phép nữ ca sĩ vẫn được thưởng thức những món khoái khẩu như burger nhưng luôn kiểm soát liều lượng chỉ ở khoảng 500 calo và cũng không ăn cố, không ăn no căng bụng, chỉ ăn no khoảng 80%.

Chung Hân Đồng tự đặt quy tắc chỉ ăn no 70-80% để hạn chế dư thừa calo, tích tụ thành mỡ thừa.

Hạn chế tinh bột

Ca sĩ sinh năm 1981 không cắt giảm hoàn toàn tinh bột vì cô hiểu điều này sẽ chỉ càng làm cô dễ thấy thèm ăn, khó kiểm soát chế độ dinh dưỡng hơn. Bù lại, cô chọn ăn một lượng nhỏ tinh bột vào cuối bữa, ăn nhiều rau và đạm từ đầu bữa. Ví dụ, nếu ăn một bát phở bò, cô sẽ ăn giá đỗ và rau xanh cùng thịt trước, phần sợi phở sẽ để dành sau cùng, chỉ ăn tối đa một nửa khẩu phần tinh bột.

Hạn chế tối đa đồ uống ngọt

Đối với đồ uống, Chung Hân Đồng tuân thủ nguyên tắc không đường, hạn chế tối đa các thức uống giàu calo như trà sữa, ưu tiên trà thảo mộc hoặc nước khoáng có gas. Nữ ca sĩ thường tự làm nước ép từ dưa chuột, táo, nước dừa để bổ sung vitamin hàng ngày. Loại đồ uống này có thể giúp tăng cảm giác no, làm giảm khả năng ăn quá nhiều giữa các bữa ăn.

Mẹo 'cắt cơn' thèm ăn

Khi cảm thấy thèm ăn, nhất là vào buổi tối, Chung Hân Đồng thường uống một chút giấm táo pha loãng. Ngoài ra, cô còn áp dụng mẹo đánh răng ngay sau khi ăn, giúp bớt cảm giác thèm ăn vặt.

Chung Hân Đồng tự làm các thức uống chứa trái cây ít đường để tăng cường vitamin, chất xơ cho cơ thể cũng như hạn chế sa đà vào các thức uống nhiều calo.

Chung Hân Đồng là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hong Kong, thành viên nhóm nhạc Twins. Năm 2008, cô lộ video phòng the với tài tử Trần Quán Hy, scandal ảnh hưởng nặng đến tâm lý, sự nghiệp của cô. Tháng 5/2018, cô kết hôn với bác sĩ kém 4 tuổi Lại Hoằng Quốc tại Mỹ. Tháng 12/2018, đám cưới lần hai tổ chức ở Hong Kong. Tháng 5/2022, họ tuyên bố chia tay trong sự ngỡ ngàng của công chúng.

Chung Hân Đồng những năm gần đây sống khá kín tiếng. Kể từ khi ly hôn, cô tập trung phát triển sự nghiệp tại Đại lục, thi thoảng góp mặt trong đêm nhạc của Twins. Hiện cô bị đồn yêu Hoàng Phủ Thánh Hoa, một người nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "Trần Quán Hy phiên bản nữ". Hai người thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò, gần đây còn đi Arabia Saudi với nhau. Hai người được cho đã bắt đầu chung sống tại biệt thự của Hân Đồng ở quận Triều Dương, Bắc Kinh, từ 2023.