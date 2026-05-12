Hoa hậu Hoàn vũ Philippines bị chỉ trích

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026 đã diễn ra tối 2/5 với chiến thắng thuộc về người đẹp Bea Millan-Windorski - đại diện vùng La Union. Ngày 11/5, ban tổ chức trao danh hiệu cho 6 người đẹp còn lại trong top 7. Họ sẽ đại diện cho Philippines ở các cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong năm 2026.

Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Philippines đã trao danh hiệu Miss WorldWide Philippines cho người đẹp Nicole Borromeo. Sự việc này gây ra những tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Nhiều khán giả bức xúc cho rằng Miss WorldWide là cuộc thi kém tiếng và Nicole Borromeo xứng đáng tham gia những sân chơi uy tín, đẳng cấp hơn vì trước đó cô từng giành giải á hậu 3 tại Hoa hậu Quốc tế 2023 - một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới.

Nicole Borromeo từng đăng quang cuộc thi hoa hậu được xem là chánh cung tại Philippines đó là Binibining Pilipinas 2022. Sau đó, cô đại diện Philippines tại đấu trường Miss International 2023 và đạt danh hiệu á hậu 3.

Nhiều khán giả tỏ ra khó hiểu khi ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Philippines cử cô đi thi Miss WorldWide. Theo các thông tin từ các diễn đàn sắc đẹp, Miss WorldWide là cuộc thi sắc đẹp mới thành lập và chưa tạo được danh tiếng đối với các fan sắc đẹp quốc tế. Cuộc thi này cũng có phiên bản dành cho nam. Cả hai cuộc thi Miss WorldWide và Mister WorldWide sẽ được tổ chức vào quý đầu tiên năm 2027.

"Tôi đến từ Indonesia, tôi yêu mến Nicole. Vẫn còn nhiều cuộc thi sắc đẹp khác xứng đáng với Nicole hơn. Tôi không đồng ý với quyết định cử Nicole tham gia cuộc thi Miss WorldWide. Nicole rất thông minh, vì vậy cô ấy xứng đáng được nhiều hơn", "Cô ấy xứng đáng được cử tham gia một cuộc thi sắc đẹp lớn và nổi tiếng thế giới", "Cô ấy từng là Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế, tôi thật sự không tin nổi"... khán giả bình luận.

Trái ngược với phản ứng dữ dội từ cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế, Nicole Borromeo đã có những chia sẻ gây bất ngờ khi đón nhận danh hiệu Miss WorldWide Philippines 2026.

Người đẹp chia sẻ thêm: "Tôi rất mong chờ những điều sắp xảy ra trong năm nay. Đây sẽ là cuộc phiêu lưu đầy thú vị đối với tôi. Tôi nghe nói rằng tham gia cuộc thi Miss WorldWide sẽ được đi du lịch, có cơ hội quảng bá nghệ thuật và văn hóa".

Bên cạnh những ồn ào liên quan tới Nicole Borromeo, kết quả chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026 còn gây tranh cãi khi tân hoa hậu là người đẹp Bea Millan-Windorski được cho rằng không có nhiều liên quan tới Philippines.

Bea Millan-Windorski 25 tuổi, mang dòng máu Philippines - Mỹ. Cô theo học Đại học Wisconsin-Madison và nhận bằng cử nhân Lịch sử và Quan hệ Quốc tế. Cô từng đại diện Mỹ tham dự Hoa hậu Trái Đất 2024 và giành giải á hậu 2. Ở Hoa hậu Hoàn vũ Philippines, người đẹp đại diện vùng La Union. Đây là sash mới tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines.

Trước những tranh cãi từ cộng đồng mạng, Bea Millan-Windorski đã thể hiện sự tự hào về gốc gác Philippines của mình. ''Tôi tự hào mang tên của bà ngoại Beatriz, người mẹ góa chồng đã một mình nuôi hai con gái đến trường. Tôi cũng vinh dự được đại diện cho bản sắc Elyucana và cội nguồn của mình bằng danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ La Union'', cô chia sẻ.

Bea Millan-Windorski cho biết La Union là nơi cô sinh ra, lớn lên và nuôi dưỡng ước mơ. "Tôi yêu thích khám phá những con sóng ở bãi biển San Juan, thu thập san hô cùng em trai và tham gia các dự án bảo vệ những loài chim quý", cô chia sẻ.

Bea Millan-Windorski được dự đoán là ứng viên mạnh tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2026 dự kiến tổ chức tại Puerto Rico vào cuối năm nay.