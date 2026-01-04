Hai nguyên liệu 'chống già' được lòng Chung Hân Đồng

Chung Hân Đồng chia sẻ rằng phụ nữ Hong Kong rất giỏi giữ gìn sức khỏe cũng như duy trì vẻ ngoài trẻ trung. Điều này không đến từ bí quyết nhất thời nào mà là kết quả của lối sống, thói quen được duy trì trong nhiều năm. Cô nói phụ nữ Hong Kong đặc biệt yêu thích các món canh/ súp, có thể tiêu thụ vào bất cứ mùa nào trong năm. Thói quen này góp phần không nhỏ giúp tăng cường tuần hoàn máu, giữ ấm cơ thể, nhờ đó giữ gìn sức khỏe lẫn sắc vóc.

Chung Hân Đồng tiết lộ các món canh/súp cũng là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống của bản thân. Khi tự nấu món này tại nhà, nữ diễn viên thường thêm hai nguyên liệu sau để món canh thêm bổ dưỡng.

Chung Hân Đồng có thói quen uống trà thảo dược, các loại canh/súp nóng để giữ ấm cơ thể, tốt cho sức khỏe lẫn sắc vóc.

Củ mài khô

Củ mài hay còn có tên gọi khác là hoài sơn, là thảo dược quen thuộc trong Đông y, thường có trong các gói gia vị làm món hầm. Chung Hân Đồng thích thêm nguyên liệu này vào các món canh, súp vì chúng đặc biệt tốt cho lá lách và dạ dày. Cô tin rằng khi lá lách và dạ dày được chăm sóc tốt, quá trình tiêu hóa cũng sẽ diễn ra suôn sẻ, nhờ đó mà sắc mặt cũng sẽ được cải thiện, làm cho làn da trông sáng và tràn đầy sức sống hơn.

Loại thảo dược này cũng giàu vitamin C, beta carotene và flavonoid, góp phần trung hòa các gốc tự do gây hại, ngăn ngừa tổn thương tế bào da, giảm nếp nhăn và đốm nâu da.

Kỷ tử

Tương tự củ mài, kỷ tử, hay câu kỷ tử cũng là một vị thuốc bồi bổ sức khỏe, thường được sử dụng trong y học cổ truyền. Loại thảo dược này được nhiều người dùng để pha trà, nấu cháo hay hầm canh.

Hàm lượng chất chống oxy hóa mạnh mẽ có trong kỷ tử giúp bảo vệ tế bào khỏe mạnh, hạn chế tác hại của gốc tự do gây ra. Carotenoids cùng vitamin A trong kỷ tử giúp củng cố hàng rào bảo vệ da tự nhiên, ngừa lão hóa sớm, giảm sắc tố. Các chất như zeaxanthin, polysaccharides có nhiều trong kỷ tử còn góp phần tăng cường miễn dịch, bảo vệ sức khỏe mắt, tim mạch.

Sắc vóc Chung Hân Đồng ở tuổi tứ tuần.

Chung Hân Đồng tiết lộ thêm rằng dù thích uống đồ uống lạnh nhưng cô thường cố gắng hạn chế vì chúng dễ gây đau bụng, có thể cản trở tuần hoàn máu. Do đó, cô thường chuẩn bị sẵn các thức uống nóng như trà gừng, trà táo đỏ để giữ ấm cơ thể. Hơn nữa, các loại trà thảo mộc nóng cũng góp phần giảm thèm ăn hiệu quả.