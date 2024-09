Chế độ ăn nhiều màu xanh giúp sao Hàn giảm 14 kg

Theo Woman, Go Min Si từng có thời điểm nặng 60 kg và giảm thành công 14 kg để vào vai vũ công ballet trong phim Sweet Home: Thế giới ma quái (2020 - 2024). Khi đó, cô tiêu thụ phần lớn thực phẩm nguyên bản, có xu hướng giống với chế độ ăn thuần thực vật. Thực đơn hàng ngày của Go Min Si gần như không có protein từ thịt cá, chỉ một màu xanh từ các loại rau củ quả như dưa chuột, súp lơ xanh, hạt đậu, đậu đỗ, quả bơ... Cùng với chế độ ăn chủ yếu là thực vật, Go Min Si tích cực tập ballet kết hợp yoga, pilates.

Bữa ăn của Go Min Si luôn có nhiều màu xanh từ các loại rau, đậu, giúp cung cấp chất xơ có lợi cho tiêu hóa, giúp nhanh no bụng, nhờ đó hạn chế thèm ăn khi giảm cân.

Dù đã giảm được 14 kg, trước khi phim The Frog bấm máy, Go Min Si vẫn được đạo diễn gợi ý nên giảm cân, làm lộ rõ xương sống để tái hiện vai người phụ nữ điên loạn. Vì vậy, nữ diễn viên tiếp tục giảm 6 kg và đây là lần đầu tiên cân nặng của cô ở mức 43 kg.

Go Min Si cho biết cô gần như không ăn gì, chỉ có hai quả trứng luộc và chút rong biển suốt cả ngày. Cách này giúp cô nhanh chóng giảm cân nhưng cũng thú nhận rất mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần. Cô thậm chí bị rụng tóc nhiều hơn do thiếu dinh dưỡng nên không khuyến khích mọi người giảm cân theo cách khắc nghiệt này.

Tạo hình của Go Min Si cho phim mới 'The Frog'. Diễn viên thú nhận việc chỉ được ăn hai quả trứng trong ngày khiến cô mệt mỏi, trì trệ, tóc rụng nhiều.

Go Min Si sinh năm 1995, được khán giả biết đến qua phim Thế giới ma quái. Gần đây cô thu hút chú ý với vai Seong Ha - người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp, thánh thiện nhưng tính cách nổi loạn, điên cuồng - trong phim The Frog.

